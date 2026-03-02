Capa Jornal Amazônia
Haddad diz que avalia candidatura a governo de São Paulo

Segundo o ministro, Lula tem desenhado os cenários em que a sua participação na eleição paulista seria necessária

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Haddad (Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 2, que avalia o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele se candidate ao governo de São Paulo.

Antes de proferir aula magna a alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da USP, Haddad disse a jornalistas que Lula antecipou em jantar na semana passada que pediria uma reunião para discutir a "situação de São Paulo", na qual também deve participar o vice-presidente Geraldo Alckmin.

"Até hoje tem tido muita conversa, boa conversa, mas nós vamos tomar uma decisão um pouquinho mais para frente, assim que houver essa reunião", declarou Haddad.

Segundo o ministro, Lula tem desenhado os cenários em que a sua participação na eleição paulista seria necessária. "Sendo um amigo de tantos anos, não posso prescindir da opinião dele e desconsiderar a opinião dele sobre isso. Então, analisando, ele também, nós vamos chegar a um denominador comum", afirmou Haddad, lembrando que não tinha a intenção de participar do pleito deste ano.

Questionado sobre se está disposto a aceitar a missão, Haddad reiterou que está analisando os cenários, e respondeu que tem preocupações com o País e com os riscos à reeleição de Lula. Sobre o crescimento das intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que deve disputar com Lula a corrida ao Palácio do Planalto, Haddad comentou que ainda é prematuro analisar pesquisas no momento.

"Acho que as pesquisas vão se tornar mais palpáveis na hora em que o brasileiro e a brasileira estiverem focados no futuro do País, o que vai acontecer a partir de abril ou maio, quando as candidaturas começam a se firmar definitivamente, inclusive nos Estados, no campo das alianças e tudo mais", assinalou Haddad.

O ministro avaliou que Lula fez um governo que supera o anterior em todos os aspectos, citando crescimento econômico, emprego e programas sociais. "Eu acredito que o presidente vai fazer uma grande campanha e vai lograr êxito, e com certeza vai para o quarto mandato. É a minha opinião", disse Haddad.

.
