Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Oposição critica base de Lula por blindar Lulinha após revelação envolvendo Careca do INSS

Na semana passada, comissão aprovou a quebra de sigilo do empresário, sob protesto de petistas

Estadão Conteúdo

Parlamentares da oposição criticaram, nesta segunda-feira, a tentativa da base do governo de evitar ações da CPMI do INSS contra o empresário Fabio Luis da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na semana passada, a comissão aprovou a quebra de sigilo de Lulinha e do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A decisão ocorreu sob protesto de petistas, que acusaram o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), de fraude na contabilização dos votos.

A medida contra o filho de Lula foi aprovada após a revelação do Estadão de que ele admitiu a interlocutores ter tido passagem e hospedagem pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo, o "Careca do INSS". O empresário é apontado como principal articulador de uma organização criminosa que promoveu descontos ilegais a aposentados e pensionistas.

Oposição intensifica críticas sobre Lulinha na CPMI

Parlamentares citaram a reportagem do Estadão durante as discussões. "Foi só a gente quebrar o sigilo do Lulinha, curiosamente, e a questão da Anac, do voo dele, deputado Luiz Lima, já interlocutores, segundo o Estadão, confirmam que ele viajou com o Careca do INSS, pago pelo Careca do INSS. Foi só a gente aprovar! Você imagine o que a gente vai pegar mais na frente", afirmou o senador Eduardo Girão (Novo-CE).

O deputado Evair de Melo (PL-ES) também se manifestou. "O Lulinha vem agora admitir que o Careca esteve com ele, pagou suas passagens e suas hospedagens", lembrou o parlamentar. Ele criticou o esforço do Partido dos Trabalhadores (PT) para evitar a quebra de sigilo de Fabio Luis.

Manobras governistas e defesa do filho de Lula

O governo recorreu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para anular a aprovação do requerimento que derrubou o sigilo de dados financeiros de Fabio Luis. Na última sexta-feira, a mesa diretora da CPMI do INSS enviou ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com pedido de informações.

Lula chegou a afirmar que havia orientado aliados a permitir o aprofundamento das investigações, tanto na Polícia Federal quanto na comissão do Congresso. Mesmo assim, a base do governo tem manobrado para evitar a aprovação de requerimentos considerados sensíveis.

"Então, eu acho que o presidente do Senado poderia ficar isento nessa posição", defendeu o deputado Luiz Lima (Novo-RJ).

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) defendeu Lulinha. Ele afirmou que o filho do presidente se dispôs a colaborar com as investigações e negou que houvesse tentativa de blindá-lo.

"Importante citar que o senhor Fabio Luis já havia se colocado totalmente à disposição para, antes da quebra de sigilo, colaborar. Portanto, em nenhum momento, qualquer questão relativa a INSS, desconto associativo preocupa", disse Pimenta. "Aqui não há interesse de nossa parte de impedir que qualquer um seja investigado", complementou o deputado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI

LULINHA

CARECA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

Senado debate apreensão de gado pelo Ibama no Pará nesta quarta-feira (04)

Zequinha Marinho preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), que realiza a audiência pública

03.03.26 22h27

decisão

Flávio Dino proíbe saque em dinheiro de recursos de emendas parlamentares

Na decisão, Dino determinou que o Banco Central (BC) regulamente a medida em até 60 dias

03.03.26 22h08

Sem trabalhar desde 2023, juiz acusado de assédio ganhou R$ 300 mil no último trimestre

03.03.26 21h12

jornada de trabalho

Tebet: Dizer que país vai quebrar com fim da escala 6x1 é desobedecer Constituição

Tebet também defendeu o fim da escala sem redução de remuneração

03.03.26 21h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda