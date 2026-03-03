Após fortes chuvas, ministro Jader Filho anuncia medidas do Governo do Brasil para Bragança (PA)

O ministro das Cidades, Jader Filho, esteve em Bragança, no nordeste do Pará, nesta segunda-feira (2), para acompanhar de perto os impactos das fortes chuvas que atingiram o município no último sábado (28). As precipitações intensas provocaram o transbordamento do rio Cereja e deixaram imóveis alagados em diferentes bairros da cidade.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a combinação de chuva intensa e maré alta resultou em 19 famílias desabrigadas e 101 desalojadas

Durante a agenda, o ministro visitou as áreas mais afetadas, como os bairros Alto Paraíso, Aldeia e Padre Luiz. No local, conversou com moradores atingidos e com representantes da Defesa Civil municipal e estadual para levantar informações sobre os principais danos e as providências adotadas diante das inundações. Além do avanço das águas do rio Cereja, a ausência de redes de drenagem em parte da região central contribuiu para o agravamento dos alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a combinação de chuva intensa e maré alta resultou em 19 famílias desabrigadas e 101 desalojadas. Ao todo, mais de 9 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelas enchentes registradas no município.

Jader Filho reforçou que Bragança já possui investimentos garantidos pelo Ministério das Cidades para realizar obras de macrodrenagem e mitigar novas ocorrências deste tipo. “Já destinamos mais de R$ 66 milhões para apoiar a elaboração do projeto de drenagem da bacia do rio Cereja e a própria obra de macrodrenagem. A partir disso, a Prefeitura de Bragança já iniciou os trâmites para darmos andamento nessas ações, que vão acabar, de uma vez por todas, com esses episódios de alagamentos aqui em Bragança”, declarou o ministro.

De acordo com o Ministério das Cidades, 30 municípios paraenses já tiveram investimentos confirmados para medidas preventivas contra desastres

Acompanhado do prefeito de Bragança, Mário Júnior, o ministro também participou de uma videochamada com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que sinalizou apoio às medidas emergenciais por meio da Defesa Civil Nacional. “A determinação do presidente Lula é dar prioridade à prevenção aos desastres em todos os municípios brasileiros”, comentou Waldez.

Os recursos destinados às obras de macrodrenagem em Bragança estão assegurados por meio do Novo PAC. No Pará, segundo o Ministério das Cidades, já foram garantidos investimentos para ações de prevenção a desastres em 30 municípios, incluindo intervenções como contenção de encostas e melhorias na drenagem urbana.