Enquanto SP inicia semana com tempo nublado, outras regiões têm alertas de chuvas

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo deve continuar nublado na cidade de São Paulo no início desta semana. A capital paulista deve terminar a segunda-feira, 2, nublada. O dia deve registrar uma temperatura mínima de 15ºC e máxima de 26ºC, além de 50% de umidade.

Já na terça-feira, 3, o dia segue nublado e a temperatura tem um leve aumento, com mínima prevista de 16ºC e máxima de 28ºC. Apesar da nebulosidade, os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 45%. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Na quarta-feira, 4, o CGE informa que as condições de sol entre nuvens e temperaturas em elevação permanecem. A mínima oscila em torno de 17°C e a máxima pode chegar aos 28°C, com índices de umidade atingindo valores mínimos em torno dos 45%, mas sem chuvas.

Alertas em outras regiões do Brasil

Um alerta vermelho de grande perigo para acúmulo de chuvas foi emitido pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) nesta segunda-feira para todo o Nordeste do Brasil e para faixas do Tocantins e de Minas Gerais. Veja os Estados que devem ser afetados:

1. Bahia 2. Sergipe 3. Alagoas 4. Pernambuco 5. Paraíba 6. Rio Grande do Norte 7. Ceará 8. Piauí 9. Tocantins 10. Parte do Maranhão 11. Parte de Minas Gerais

Nessas áreas, o órgão informa que há grande risco para deslizamentos de encosta, alagamentos, transbordamentos de rios, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. O aviso indica a possibilidade de volumes superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm por dia.

Foi emitido ainda um alerta laranja para chuvas intensas também englobando todo o Nordeste, parte do norte de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e o sul do Amapá. Esse aviso indica a possibilidade de volumes de chuva de 50 mm a 100 mm por dia e ventos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h.