Lula tem 39% no 1º turno e Flávio Bolsonaro, 32%, aponta pesquisa Realtime/Bigdata

Estadão Conteúdo

Pesquisa Realtime Bigdata divulgada nesta terça-feira, 3, mostra que no cenário da disputa presidencial com Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 39% contra 32% do senador do PL no primeiro turno. Ratinho Jr do PSD aparece com 9%, Romeu Zema (Novo) com 2%, Aldo Rebelo (DC) com 2%, Renan Santos (Missão) com 2%, brancos e nulos 7% e não sabem ou não responderam somam também 7%.

No cenário em que aparece o nome de Eduardo Leite (PSD), Lula tem 40%, Flávio 34%, Leite 4% e Zema 3%. Nulos e brancos somam 7% e não sabem ou não responderam 8%. Num terceiro cenário, em que o candidato do PSD é Ronaldo Caiado, Lula registra 40%, Flávio 33%, Caiado e 5%, Zema 3%. Nulos e brancos somam 7& e não sabem ou não responderam 8%.

Na pesquisa espontânea Lula tem 29%, Flávio Bolsonaro 19% e Jair Bolsonaro 4%. Ratinho Jr e Tarcísio de Freitas (Republicanos) pontuam 2%.

Nas projeções de segundo turno, a disputa mais acirrada seria entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente pontua 42% e o senador 41%, empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais. Com Ratinho Junior, também há um empate dentro da margem de erro, com Lula pontuando 43% e Ratinho 39%. Contra Eduardo Leite, Lula pontua 46% e Leite 35% numa eventual disputa de segundo turno. Lula teria 44% e Zema 35% no segundo turno e o petista pontua 45% contra 36% de Caiado num eventual segundo turno da disputa presidencial.

A pesquisa Realtime Bigdata foi realizada com 2 mil eleitores em todo o território nacional, a margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais e para menos e o índice de confiança é de 95%. A data de campo é do dia 28 de fevereiro a 2 de março. E a pesquisa está registrada sob protocolo BR-09353/2026.

