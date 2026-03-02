Helder Barbalho anuncia reajuste geral de 6% para servidores do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na noite desta segunda-feira (2/3) um reajuste geral de 6% para todos os servidores públicos estaduais. O comunicado foi feito por meio das redes sociais, ao lado da vice-governadora Hana Ghassan e do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão.

Segundo o governador, a medida contempla servidores ativos, inativos e pensionistas, alcançando mais de 160 mil pessoas em todo o estado. Durante o anúncio, Hana Ghassan destacou que o reajuste foi construído “com responsabilidade fiscal, planejamento orçamentário e equilíbrio das contas públicas”.

“Hoje, eu quero falar com quem faz esse Estado funcionar todos os dias. O governo do Pará está anunciando um reajuste geral de 6% para todos os nossos servidores públicos”, afirmou Helder Barbalho.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, o impacto financeiro da medida será de aproximadamente R$ 1,3 bilhão, valor que deve ser injetado na economia paraense. “Além da valorização do servidor, esse reajuste representa uma injeção de R$ 1 bilhão e 300 milhões na nossa economia”, declarou.

Helder Barbalho informou ainda que o projeto de lei que oficializa o aumento já está sendo encaminhado à Alepa e depende de aprovação dos deputados estaduais para entrar em vigor. Ao lado do presidente da Casa, o governador disse esperar tramitação célere da proposta.

“Já estou encaminhando neste momento o projeto de lei para que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, para que a Assembleia possa rapidamente transformar em lei, e nós possamos transformar este aumento em realidade”, afirmou.

Caso aprovado, o reajuste deverá beneficiar servidores de diferentes áreas da administração pública estadual, incluindo saúde, educação, segurança e setores administrativos. O governo não detalhou, até o momento, a data prevista para início do pagamento com o novo percentual.