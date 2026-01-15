Capa Jornal Amazônia
Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

Estadão Conteúdo
fonte

Damares Alves (Waldemir Barreto/Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) divulgou nesta quarta-feira, 14, uma lista de pastores e igrejas que são alvos de requerimentos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A publicação é uma resposta ao pastor evangélico Silas Malafaia, que cobrou os nomes.

O embate dos dois começou no domingo, 11, quando Damares afirmou, em entrevista ao SBT News, que havia igrejas e pastores envolvidos no esquema. "Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: 'Não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes'", disse a senadora.

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada". "Ou a senhora dá os nomes, ou é uma leviana linguaruda. A acusação é grave e séria e dá os nomes também dos líderes que lhe pediram para calar a boca", disse o pastor em um vídeo intitulado "Silas Malafaia desafia Damares a provar o que fala".

"Se não tem os nomes e as provas, cale a boca. Se tem, denuncie pelo bem da igreja evangélica. Isso é uma vergonha, um absurdo. A liderança evangélica está indignada com sua postura covarde e vergonhosa. Estou esperando os nome", continuou Malafaia.

Pouco depois, Damares divulgou uma lista de requerimentos com pedidos de transferência de sigilo de igrejas e convites para depoimentos de pastores. Na lista, está Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O Estadão tenta contato com os citados na lista.

Zettel foi preso nesta quarta, na segunda fase da Operação Compliance Zero. Ele foi solto no mesmo dia. Em nota, a defesa de Fabiano Zettel afirmou que o empresário "tem atividades conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master" e que a viagem se daria "em razão de negócios".

Leia a seguir a lista divulgada pela senadora:

Transferência de sigilo

Adoração Church; Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo; Ministério Deus é Fiel Church (SeteChurch); André Machado Valadão; Igreja Evangélica Campo de Anatote.

Convite

Cesar Belucci do Nascimento, líder religioso; Péricles Albino Gonçalves, líder religioso; Fabiano Campos Zettel, empresário e líder religioso; André Fernandes, líder religioso.

Convocação

André Machado Valadão.

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

CPMI

DAMARES

MALAFAIA

CRISE

LISTA

IGREJAS

PASTORES
