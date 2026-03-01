Manifestações bolsonaristas foram marcadas por 'flopada histórica', diz líder do governo

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou que o ato "Acorda Brasil", realizado neste domingo, 1, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "foi marcado por uma flopada histórica". A declaração foi publicada na rede social X.

"As manifestações bolsonaristas foram marcadas por uma flopada histórica e vergonhosa. O povo cansou de discursos vazios, de ódio e de manipulações que não resolvem os problemas reais do Brasil", escreveu o parlamentar.

Guimarães acrescentou: "A verdade é que a maioria quer trabalho, comida na mesa e respeito à democracia. O Brasil acordou e não aceita mais ser enganado por essa gente."

De acordo com um relatório de especialistas da Universidade de São Paulo (USP), a manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, teve a participação de aproximadamente 20,4 mil pessoas.

No Rio de Janeiro, foram 4,7 mil pessoas estimadas.