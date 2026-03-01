Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Em entrevista, Costa Neto diz que Bolsonaro tem resistência a Michelle no Executivo

Costa Neto também descreveu Flávio como "equilibrado" e classificou Jair Bolsonaro como "não uma pessoa normal como nós".

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem "resistência" quanto à possibilidade de sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ocupar cargos no Poder Executivo. As declarações ocorreram no programa Canal Livre, da emissora Band.

De acordo com publicação do site da emissora neste domingo, 1º de março, Costa Neto elogiou o potencial político da esposa de Bolsonaro. "A Michelle é um fenômeno, ela tem um carisma impressionante", afirmou.

Porém, o presidente do PL apontou falta de entusiasmo por parte do ex-presidente. "O Bolsonaro não queria a Michelle no Executivo, ele tem essa resistência", disse.

Costa Neto também afirmou que o partido trabalha com diversas opções para a sucessão de Bolsonaro, mas declarou que o "fenômeno Michelle" é real e mensurável em pesquisas de intenção de voto.

Flávio Bolsonaro

O presidente nacional do PL apontou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível sucessor do ex-presidente da República e disse que o parlamentar "raciocina mais" e "ouve mais os outros".

De acordo com publicação do site da emissora, Costa Neto descreveu Flávio como "equilibrado" e classificou Jair Bolsonaro como "não uma pessoa normal como nós".

O presidente do PL também disse que a escolha de Flávio como possível sucessor foi uma decisão pessoal do pai, como objetivo de manter o seu nome em evidência e garantir a continuidade do seu legado político.

Ele citou nomes como a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao comentar sobre a escolha do vice na chapa de Flávio.

Confiança nas urnas eletrônicas

O presidente nacional do Partido Liberal afirmou ainda que sempre confiou nas urnas eletrônicas, ao ser questionado sobre a volta da pauta do voto impresso. De acordo com publicação do site da emissora, ele disse ter sido pressionado por Bolsonaro a entrar com uma ação questionando as urnas, mesmo sem provas de irregularidades.

"O pessoal da direita briga comigo por causa disso, mas eu sempre confiei nas urnas", disse o presidente da legenda.

Ao comentar sobre a pressão de Bolsonaro, Costa Neto confessou arrependimento pela decisão que resultou em uma multa de R$ 22,9 milhões e no bloqueio das contas do partido. "Ele estava abatido demais, eu não queria contrariar", disse o dirigente partidário.

Ele também descreveu o impacto financeiro da multa como devastador, segundo a emissora. "Nós ficamos sem um tostão", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COSTA NETO

CANAL LIVRE

ENTREVISTA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

AVALIAÇÃO

Ato da direita em São Paulo reuniu pouco mais de 20 mil pessoas

O número sugere um enfraquecimento no número de participantes nos atos pró-direita no Brasil

01.03.26 18h38

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

SEM APOIO

Em entrevista, Costa Neto diz que Bolsonaro tem resistência a Michelle no Executivo

Costa Neto também descreveu Flávio como "equilibrado" e classificou Jair Bolsonaro como "não uma pessoa normal como nós".

01.03.26 17h32

PROTESTO

Silas Malafaia chama Moraes de 'ditador da toga' e pede afastamento de ministros do STF

Sem provas e dados, ele declarou ainda que, se Moraes permanecer à frente do inquérito, o STF ficará "desmoralizado".

01.03.26 17h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

LEGISLATIVO

Alepa aprova PEC do acúmulo de cargos, projetos do Executivo e convênios do ICMS

As sessões ordinárias da Casa ocorrem apenas às terças-feiras, e a próxima reunião está prevista para o dia 3 de março

24.02.26 20h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda