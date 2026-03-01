Silas Malafaia chama Moraes de 'ditador da toga' e pede afastamento de ministros do STF
Sem provas e dados, ele declarou ainda que, se Moraes permanecer à frente do inquérito, o STF ficará "desmoralizado".
O pastor Silas Malafaia defendeu neste domingo, 1º de março, no ato "Acorda Brasil", organizado por políticos de direita na Avenida Paulista, o afastamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Segundo ele, ambos "não têm moral para julgar ninguém".
Durante o discurso, Malafaia chamou Moraes de "ditador da toga" e afirmou que o ministro teria instituído um "crime de opinião" no País por meio do inquérito das fake news, que classificou como imoral e ilegal.
VEJA MAIS
O pastor também citou o caso envolvendo o Banco Master e afirmou que o contrato da esposa de Moraes com o banco seria uma "corrupção deslavada", defendendo investigação e quebra de sigilo.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA