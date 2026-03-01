Capa Jornal Amazônia
Silas Malafaia chama Moraes de 'ditador da toga' e pede afastamento de ministros do STF

Sem provas e dados, ele declarou ainda que, se Moraes permanecer à frente do inquérito, o STF ficará "desmoralizado".

Estadão Conteúdo

O pastor Silas Malafaia defendeu neste domingo, 1º de março, no ato "Acorda Brasil", organizado por políticos de direita na Avenida Paulista, o afastamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Segundo ele, ambos "não têm moral para julgar ninguém".

Durante o discurso, Malafaia chamou Moraes de "ditador da toga" e afirmou que o ministro teria instituído um "crime de opinião" no País por meio do inquérito das fake news, que classificou como imoral e ilegal.

Malafaia diz que Eduardo 'calado' ajuda mais na campanha de Flávio do que 'falando asneira'
"Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão", disse Malafaia em entrevista ao Metrópoles nesta segunda-feira, 23.

Moraes determina que Malafaia apresente defesa por suposta calúnia a comandante do Exército

R70: 'Não achei legal', diz Silas Malafaia sobre 'bandeirão' dos EUA em ato na Paulista
Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, reclamou da exibição da bandeira dos Estados Unidos no ato pró-anistia no Dia da Independência, estendida por bolsonaristas na avenida Paulista neste domingo (7).

O pastor também citou o caso envolvendo o Banco Master e afirmou que o contrato da esposa de Moraes com o banco seria uma "corrupção deslavada", defendendo investigação e quebra de sigilo.

Ato de bolsonaristas Rio tem estimativa de 4,7 mil pessoas, aponta monitor USP/Cebrap

01.03.26 15h17

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

política

Bolsonaro vai apoiar deputado Marcos Pollon, do PL, ao Senado no MS, segundo Michelle

Michelle visitou Bolsonaro neste sábado, na Papudinha, em Brasília

28.02.26 18h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

LEGISLATIVO

Alepa aprova PEC do acúmulo de cargos, projetos do Executivo e convênios do ICMS

As sessões ordinárias da Casa ocorrem apenas às terças-feiras, e a próxima reunião está prevista para o dia 3 de março

24.02.26 20h55

