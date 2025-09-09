R70: 'Não achei legal', diz Silas Malafaia sobre 'bandeirão' dos EUA em ato na Paulista

Saúde

Cientistas da Universidade da Califórnia (EUA) descobriram proteína que desacelera o cérebro envelhecido e como manipulá-la.

Economia

Mercado financeiro projeta PIB de 2,16% em 2025. Segundo Boletim Focus, inflação deve se manter em 4,85%.

MARCO

CANGAÇO

O Pará alcançou um marco histórico no combate ao crime organizado: há dois anos não registra casos de roubo a banco na modalidade novo cangaço. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o último episódio foi registrado em setembro de 2023, em Viseu. Em 2018 houve 19 ataques. Entre as medidas para combater esse tipo de crime, foram criadas delegacias especializadas, como a de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro e a de Repressão a Facções Criminosas, além de estruturado um comitê permanente para planejar ações e estratégias de prevenção. Além de completar dois anos sem registros de novo cangaço, o Pará se aproxima de três anos sem ataques a carros-fortes.

ENVENENAMENTO

ESTATÍSTICA

Dados divulgados ontem pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência apontam que, nos últimos dez anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 45.511 atendimentos em prontos-socorros relacionados a envenenamentos que evoluíram para internação, e em alguns casos levaram à morte. O trabalho revela que, deste total, além dos envenenamentos acidentais e indeterminados, 3.461 pacientes internados sofreram intoxicação proposital, causada por terceiros. A Região Norte, embora com menor peso absoluto no total nacional, somou 3.980 registros no período, liderados pelo Pará (2.047) e por Rondônia (936).

CRIMINOSO

Com base na série histórica é possível estimar uma média de 4.551 casos de envenenamento ao ano, entre 2009 e 2024. O índice fica em torno de 379 registros ao mês e com 12,6 casos ao dia. Isso significa que a cada duas horas uma pessoa deu entrada numa emergência em consequência de ingestão de substâncias tóxicas ou que causaram reações graves. Ao analisar os casos das 3.461 internações por intoxicação proposital, o ranking foi liderado por São Paulo (754 ocorrências), Minas Gerais (500) e Pará (295).

VIGIA

CÍRIO

O Círio de Vigia será no próximo domingo e, já como parte dos festejos, o Santuário da Madre de Deus inaugura, na quinta-feira (11), exposição batizada de “Imagens da Devoção”, reunindo um rico conteúdo sobre a memória da devoção nazarena em Vigia, Belém e Portugal. Realizada pela paróquia, com apoio da prefeitura local, a exposição ficará aberta até o início de dezembro.

FOTOGRAFIA

Montada numa das varandas do Santuário, a exposição vai mostrar pequenas berlindas criadas pelas comunidades urbanas e rurais de Vigia; uma instalação para devoção; mantos da padroeira; e iconografias da história e das lendas da devoção criadas por IA. Fará parte da exposição também uma mostra fotográfica chamada de “Memória do Círio de Vigia”, com 30 fotos de fotógrafos vigienses. A mostra terá uma foto de Luiz Braga que, em 2000, ilustrou o cartaz do tradicional Círio de Vigia.

MERCÚRIO

COMBATE

Após realizar encontro em Santarém, o Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial na Bacia do Tapajós anunciou medidas para avançar em três frentes: a ampliação da testagem de populações expostas ao mercúrio, o uso de tecnologia para monitorar a cadeia produtiva do ouro e o planejamento de seminário sobre resultados de pesquisas. O encontro, na semana passada, reuniu representantes do Ministério Público Federal (MPF), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da organização WWF-Brasil.

JUSTIÇA

EXECUÇÃO

Com o tema “15 anos de transformação: a Justiça que faz acontecer” será realizada, de 15 a 19 deste mês, em todo o País, a 15ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. A iniciativa é promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho.

CEJUSC

Pessoas ou empresas que são partes em ações trabalhistas podem solicitar aos Centros Judiciários de Soluções e Conflitos (Cejuscs) localizados em Belém, Parauapebas e Macapá a inclusão de processos na pauta da Semana da Execução.

Em Poucas Linhas

► Foi publicada ontem, no Diário Oficial do Estado, a lista dos proponentes suplentes do edital de fomento à criação de projetos culturais, que selecionou propostas culturais para receberem apoio financeiro. Os convocados deverão realizar a entrega dos documentos de habilitação entre os dias 11 e 22, por meio da plataforma do Mapa Cultural do Pará.

► A delegação paraense de Jiu-Jitsu paralímpico fez história no sábado (6), ao conquistar nove medalhas no Sul-Americano Oficial de Parajiu-Jitsu, realizado em Salvador (BA). Os sete atletas que representaram o Pará garantiram quatro ouros, duas pratas e três bronzes, além do troféu de quarto lugar geral da competição. O desempenho credenciou o time paraense a disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da JJIF 2025, em novembro, em Bangkok, na Tailândia.

► De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com base no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde, foram registradas 1.659 internações por infarto no Estado entre janeiro e junho de 2025. Em todo o ano de 2024, o número foi de 3.285 internações. Em relação às internações por acidente vascular cerebral (AVC), o SIH aponta 4.002 internações no primeiro semestre de 2025 e 7.176 registros ao longo de 2024. Últimos dados divulgados, em 2023, sobre mortalidade no estado, revelam que o Pará contabilizou 3.196 óbitos por infarto e 1.564 mortes causadas por AVC.

► Duas escolas estaduais de Belém receberam, na semana passada, os primeiros Minilaboratórios de Inovação Pai D’égua, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O projeto também conta com o apoio dos tribunais Regional Eleitoral (TRE Pará), Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8).