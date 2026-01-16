Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

O Liberal
fonte

Éder Mauro onde ocupava o cargo de delegado de Polícia, Classe D. (Luís Macedo / Câmara dos Deputados)

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) oficializou, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (16), a aposentadoria do delegado da Polícia Civil e deputado federal Éder Mauro.

A decisão foi publicada por meio de portaria assinada pelo presidente do órgão, Washington Costa de Albuquerque. Com o ato, o servidor passa para a inatividade após anos de atuação na Polícia Civil do Estado do Pará, onde ocupava o cargo de delegado de Polícia, Classe D, que representa o topo da carreira na instituição e exige vasta experiência profissional e bacharelado em Direito. Delegados nessa classe são responsáveis por conduzir investigações complexas, presidir inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em flagrante, representar por prisões cautelares e gerir unidades policiais.

VEJA MAIS 

image Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias
Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

image Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará
Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

Segundo o documento, Éder Mauro vai receber proventos mensais no valor de R$ 43.746,22. A aposentadoria foi concedida com base na legislação previdenciária que trata do regime dos servidores policiais, incluindo a Lei Complementar nº 51/1985 e leis estaduais que regulamentam a previdência dos servidores públicos do Pará.

Embora a portaria tenha sido publicada agora, o texto estabelece que os efeitos da aposentadoria valem a partir de 1º de janeiro de 2026. O ato já foi encaminhado para registro e cumprimento pelos setores responsáveis do Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Éder Mauro

aposentadoria

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPMI do INSS: em embate com Malafaia, Damares coloca líder da bancada evangélica na mira

16.01.26 11h58

Em evento, Moraes afirma ter 'feito o que tinha que fazer' no dia de decisão sobre Bolsonaro

16.01.26 11h53

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

Genial/Quaest: Bolsonaro lidera rejeição e presidentes da Câmara e do Senado são desconhecidos

16.01.26 11h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

Prisão

'Tenho inveja de Nicolás Maduro', declara Eduardo Bolsonaro

Maduro foi preso no dia 3 de janeiro e está detido em Nova York em uma prisão conhecida como 'inferno na terra'

13.01.26 11h06

PESQUISA

Eleições 2026: Lula supera Tarcísio, Michelle e Flávio no 1º turno

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), empata com o petista no segundo turno

13.01.26 7h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda