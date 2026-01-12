Capa Jornal Amazônia
Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

Thaline Silva
fonte

Ualame Fialho Machado foi nomeado secretário de Estado de Saúde Pública (Sespa) (Elivaldo Pamplona/ O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho, promoveu uma reorganização no secretariado estadual que atingiu as áreas de Segurança Pública e Saúde. Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (9), Ualame Fialho Machado foi exonerado do cargo de secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e nomeado para comandar a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a partir desta segunda-feira (12). 

Ualame substitui Ivete Gadelha Vaz, exonerada do cargo na mesma data. Também deixaram a estrutura da Sespa Edney Mendes Pereira, secretário-adjunto de Gestão Administrativa, e Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães, secretária-adjunta de Gestão de Políticas de Saúde.

Alterações na Segurança Pública

Na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o governador nomeou Ed-lin Anselmo de Lima para assumir a titularidade da pasta. Até então, ele ocupava o cargo de secretário adjunto de Gestão Operacional. Com a mudança, Tarcísio Morais da Costa foi nomeado secretário-adjunto de Gestão Operacional, enquanto Renan Henrique Nabor de Oliveira passou a exercer a função de secretário-adjunto de Gestão Administrativa.

Ainda no âmbito da Segup, Paulo Roberto dos Santos Lima, que ocupava o cargo de secretário-adjunto de Gestão Administrativa, foi exonerado para assumir nova função no governo estadual. 

Mudanças na Saúde

Com a reorganização, Paulo Roberto dos Santos Lima foi nomeado secretário-adjunto de Gestão Administrativa da Sespa, e Fagnei Ivison Correa Carvalho assumiu o cargo de secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde. Ivete Gadelha Vaz e Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães passaram a exercer cargos de coordenação no Núcleo de Ações Estratégicas do governo estadual.

Além das alterações no primeiro escalão, o governador também exonerou Tatiana Forte Chaves Gurjão do cargo em comissão de Assessora Especial III, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

