Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

O governador do Pará, Helder Barbalho, promoveu uma reorganização no secretariado estadual que atingiu as áreas de Segurança Pública e Saúde. Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (9), Ualame Fialho Machado foi exonerado do cargo de secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e nomeado para comandar a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a partir desta segunda-feira (12).

Ualame substitui Ivete Gadelha Vaz, exonerada do cargo na mesma data. Também deixaram a estrutura da Sespa Edney Mendes Pereira, secretário-adjunto de Gestão Administrativa, e Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães, secretária-adjunta de Gestão de Políticas de Saúde.

Alterações na Segurança Pública

Na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o governador nomeou Ed-lin Anselmo de Lima para assumir a titularidade da pasta. Até então, ele ocupava o cargo de secretário adjunto de Gestão Operacional. Com a mudança, Tarcísio Morais da Costa foi nomeado secretário-adjunto de Gestão Operacional, enquanto Renan Henrique Nabor de Oliveira passou a exercer a função de secretário-adjunto de Gestão Administrativa.

Ainda no âmbito da Segup, Paulo Roberto dos Santos Lima, que ocupava o cargo de secretário-adjunto de Gestão Administrativa, foi exonerado para assumir nova função no governo estadual.

Mudanças na Saúde

Com a reorganização, Paulo Roberto dos Santos Lima foi nomeado secretário-adjunto de Gestão Administrativa da Sespa, e Fagnei Ivison Correa Carvalho assumiu o cargo de secretário-adjunto de Gestão de Políticas de Saúde. Ivete Gadelha Vaz e Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães passaram a exercer cargos de coordenação no Núcleo de Ações Estratégicas do governo estadual.

Além das alterações no primeiro escalão, o governador também exonerou Tatiana Forte Chaves Gurjão do cargo em comissão de Assessora Especial III, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia