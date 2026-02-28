Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

O ministro das Cidades, Jader Filho, apresentou as principais inovações do programa Minha Casa Minha Vida, destacando a ampliação do público atendido, novas modalidades de crédito e medidas voltadas a situações de calamidade. Segundo ele, em publicação nas redes sociais, as mudanças modernizam o programa e ampliam o acesso à moradia no país.

Entre as principais alterações está a inclusão da classe média no programa. Famílias com renda de até R$ 12 mil mensais passam a poder financiar imóveis de até R$ 500 mil dentro do Minha Casa Minha Vida.

Linha para reforma de moradias

Outra novidade é o programa Reforma a Casa Brasil, voltado para famílias que desejam melhorar o imóvel onde já residem. A linha de crédito pode ser utilizada para intervenções como troca de telhado, construção de banheiro ou ampliação de cômodos.

De acordo com o ministro, estão disponíveis R$ 40 bilhões em crédito para financiar reformas habitacionais. A proposta é permitir melhorias estruturais e ampliar as condições de habitabilidade das residências.

Compra assistida é ampliada

O ministro também destacou a modalidade de compra assistida, criada inicialmente para atender famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ele, mais de 10 mil famílias já foram contempladas.

Nesse formato, o poder público adquire imóveis prontos para que as famílias possam se mudar imediatamente, sem necessidade de aguardar a construção de novas unidades. A modalidade, que era restrita ao estado gaúcho, poderá ser replicada em outras unidades da federação em caso de necessidade.

Modalidade rural para situações de calamidade

Outra inovação anunciada é o Minha Casa Minha Vida Rural Calamidade, voltado a moradores da zona rural afetados por desastres naturais. A medida também foi implementada inicialmente no Rio Grande do Sul, em razão das enchentes, e poderá ser estendida a outros estados.

Faixas bônus e novo modelo de crédito

Entre as chamadas faixas bônus, o ministro citou o programa Periferia Viva Reformas, que prevê a construção de banheiros em residências localizadas em periferias e comunidades onde a estrutura sanitária é inexistente ou inadequada. A iniciativa busca ampliar o acesso a condições básicas de saneamento e saúde.

Além disso, foi anunciado um novo modelo de crédito imobiliário destinado a famílias com renda acima de R$ 12 mil mensais. Nessa modalidade, os juros podem chegar a até 12% ao ano, com possibilidade de financiamento de imóveis de até R$ 2,25 milhões.

Segundo o Ministério das Cidades, as mudanças integram um conjunto de medidas para ampliar o acesso ao crédito habitacional e diversificar os perfis atendidos pelo programa.