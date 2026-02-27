Haddad nega ter conversado com Lula sobre eleições em jantar no Alvorada

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o cenário eleitoral em jantar realizado na noite dessa quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada. Haddad e Lula estavam acompanhados por suas esposas, Ana Estela e Janja, respectivamente.

Ao fim do jantar, Lula teria dito que irá chamar Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin na semana que vem para conversar sobre São Paulo. "Então, não rolou o que está sendo divulgado, vai rolar", disse Haddad em entrevista ao Flow News nesta sexta, 27.

Conforme apurou o Estadão, Lula quer que Alckmin ajude Haddad a montar uma estratégia eleitoral para conquistar votos no interior paulista. A reunião citada pelo ministro deve ocorrer na próxima terça-feira, 3.

O titular da Fazenda disse que, antes de acompanhar o mandatário em viagem internacional à Índia e à Coreia, ele teve duas conversas longas com Lula em que passou em revista a parceria dos últimos 30 anos. "Botamos muita coisa em dia, acho que a gente precisava disso", relatou Haddad.

Nos últimos dias, aumentou a pressão para que Haddad dispute o Palácio dos Bandeirantes, o que é visto como essencial para que Lula consiga votos no maior colégio eleitoral do País. Integrantes do governo já falam abertamente que o ministro da Fazenda precisa concorrer a um cargo em São Paulo para ajudar na disputa pela reeleição. O desejo expresso pelo ministro é de atuar na coordenação da campanha de Lula.

O ministro também disse que ainda guarda uma definição de Lula sobre a data em que o petista vai viajar aos Estados Unidos para encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocasião em que Haddad poderá acompanhar o mandatário.