Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

O cenário político para as eleições de 2026 no Pará começa a ganhar contornos mais nítidos, revelando a força de nomes já conhecidos do eleitorado. Pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça (16), aponta que o governador Helder Barbalho lidera a corrida para o Senado Federal com 50,8% das intenções de voto no cenário estimulado. Como em 2026 o eleitor poderá votar em dois candidatos para senador, a soma dos percentuais ultrapassa os 100%.

O levantamento, realizado entre os dias 12 e 15 de dezembro com 1.505 eleitores em 60 municípios paraenses, traz o deputado federal Delegado Éder Mauro na segunda posição, com 32,2% da preferência do eleitorado. Logo atrás, aparece o ministro Celso Sabino, somando 22,2%. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Helder amplia vantagem na preferência do eleitor

Ao observar a evolução dos números ao longo de 2025, nota-se um crescimento consistente do atual governador. Em junho, Helder registrava 45,3% das intenções de voto, subindo para 49,3% em outubro e alcançando, agora em dezembro, a marca de 50,8%.

Por outro lado, Eder Mauro, que aparecia com 40,1% em junho, oscilou para 32,5% em outubro e agora marca 32,2%. Celso Sabino apresentou crescimento no período: saiu de 10,8% em junho para os atuais 22,2%.

O senador Zequinha Marinho aparece com 18,7%, tecnicamente empatado com o ex-senador Paulo Rocha, que pontuou 17,5%. O ex-governador Simão Jatene surge com 15,1%, seguido pelo deputado estadual Chicão, com 7,0%. Brancos, nulos e nenhum somam 6,1%, enquanto 3,9% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Cenário Estimulado 1 - Senado no Pará

Helder Barbalho: 50,8%

Delegado Eder Mauro: 32,2%

Celso Sabino: 22,2%

Zequinha Marinho: 18,7%

Paulo Rocha: 17,5%

Simão Jatene: 15,1%

Chicão: 7,0%

Branco/Nulo: 6,1%

Não sabe: 3,9%

Segundo cenário exclui nomes e altera posições

O instituto testou ainda um segundo cenário estimulado, com uma lista reduzida de candidatos. Nessa configuração, Helder Barbalho amplia sua vantagem para 55,9%. Celso Sabino assume a segunda colocação isolada com 31,4%, seguido por Zequinha Marinho com 26,1%.

Nesta simulação, Chicão alcança 12,6% e Rogério Barra aparece com 11,7%. O número de votos brancos e nulos sobe para 11,1% neste contexto.

Cenário Estimulado 2 - Senado no Pará

Helder Barbalho: 55,9%

Celso Sabino: 31,4%

Zequinha Marinho: 26,1%

Chicão: 12,6%

Rogério Barra: 11,7%

Indecisão marca a lembrança espontânea

Quando os pesquisadores perguntam em quem o eleitor votaria sem apresentar uma lista de nomes, a realidade é outra. A pesquisa espontânea revela que 84,0% dos eleitores não sabem ou não opinaram sobre em quem votarão para o Senado em 2026.

Mesmo neste cenário, Helder Barbalho é o mais lembrado, com 5,8%, seguido por Delegado Eder Mauro (1,6%) e Celso Sabino (1,0%).

A pesquisa está registrada sob responsabilidade do Instituto Paraná Pesquisas, com coleta de dados realizada entre 12 e 15 de dezembro de 2025. A amostra de 1.505 eleitores foi selecionada em três etapas: municípios, localidades e cotas amostrais por perfil.