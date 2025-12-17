Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Helder e Sabino são os candidatos que mais crescem na disputa ao Senado

O governador Helder Barbalho lidera a corrida para o Senado com 55,9% das intenções de voto em cenário estimulado, com o ministro do Turismo, Celso Sabino, na segunda colocação isolada com 31,4%, revela o instituto Paraná Pesquisas.

Gabriel da Mota
fonte

Helder Barbalho, governador do Pará (Foto: Instagram @helderbarbalho)

O cenário político para as eleições de 2026 no Pará começa a ganhar contornos mais nítidos, revelando a força de nomes já conhecidos do eleitorado. Pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, a ser divulgada oficialmente hoje, aponta que o governador Helder Barbalho (MDB) lidera a corrida para o Senado pelo Pará em cenário estimulado, com o nome do deputado estadual Rogério Barra (PL) no lugar do deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA). Nessa configuração, Helder Barbalho tem 55,9% das preferências. Celso Sabino assume a segunda colocação isolada com 31,4%, seguido por Zequinha Marinho com 26,1%. Nesta simulação, Chicão alcança 12,6% e Rogério Barra aparece com 11,7%. O número de votos brancos e nulos é de 11,1% neste contexto.

Como em 2026, o eleitor poderá votar em dois candidatos para senador, por isso a soma dos percentuais ultrapassa 100%. Em um cenário estimulado com a presença do deputado federal Delegado Éder Mauro, o governador Helder Barbalho mantém 50,8% das intenções de voto, com o Delegado Éder Mauro (PL-PA) na segunda posição, com 32,2% da preferência do eleitorado. Logo atrás, aparece o ministro do Turismo, Celso Sabino, somando 22,2%.

O levantamento, realizado entre os dias 12 e 15 de dezembro, ouviu 1.505 eleitores em 60 municípios paraenses. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

A evolução dos números nas pesquisas ao longo de 2025 mostra um crescimento consistente do atual governador. Em junho, Helder registrava 45,3% das intenções de voto, subindo para 49,3% em outubro e alcançando, agora em dezembro, a marca de 50,8%, no cenário com o Delegado Éder Mauro na disputa. 

Por outro lado, Eder Mauro, que aparecia com 40,1% em junho, oscilou para 32,5% em outubro e agora marca 32,2%, em queda nas preferências. Celso Sabino fez o caminho inverso e apresentou crescimento no período: saiu de 10,8% em junho para os atuais 22,2%. No mesmo cenário, o senador Zequinha Marinho aparece com 18,7%, tecnicamente empatado com o ex-senador Paulo Rocha, que pontuou 17,5%. O ex-governador Simão Jatene surge com 15,1%, seguido pelo deputado estadual Chicão, com 7,0%. Brancos, nulos e nenhum somam 6,1%, enquanto 3,9% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Quando os pesquisadores perguntam em quem o eleitor votaria para o Senado sem apresentar uma lista de nomes, a realidade é outra. A pesquisa espontânea revela que 84,0% dos eleitores não sabem ou não opinaram sobre em quem votarão para o Senado em 2026. Mesmo neste cenário, Helder Barbalho é o mais lembrado, com 5,8%, seguido por Delegado Eder Mauro (1,6%) e Celso Sabino (1,0%).

A pesquisa está registrada sob responsabilidade do Instituto Paraná Pesquisas, com coleta de dados realizada entre 12 e 15 de dezembro de 2025. A amostra de 1.505 eleitores foi selecionada em três etapas: municípios, localidades e cotas amostrais por perfil.

Veja as preferências para o Senado no Pará

Helder Barbalho: 55,9%

Celso Sabino: 31,4%

Zequinha Marinho: 26,1%

Chicão: 12,6%

Rogério Barra: 11,7%

FONTE: PARANÁ PESQUISAS

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

