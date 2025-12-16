Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 49%, em cenário de estabilidade, aponta Genial/Quaest

Apesar do cenário de estabilidade, a pesquisa Genial/Quaest mostrou que 54% dos eleitores que se dizem independentes desaprovam o governo Lula

Estadão Conteúdo

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 48% dos brasileiros e desaprovado por 49%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. O cenário é praticamente de estabilidade em relação ao mês passado, quando Lula era aprovado por 47% dos entrevistados e desaprovado por 50%.

Desde agosto deste ano, o presidente não viu grandes alterações nos porcentuais de avaliação de seu governo. Naquele mês, 51% desaprovavam o governo, enquanto 46% aprovavam. Outubro foi o mês em que essa curva mais se aproximou: 49% desaprovavam e 48% aprovavam.

Apesar do cenário de estabilidade, a pesquisa Genial/Quaest mostrou que 54% dos eleitores que se dizem independentes desaprovam o governo Lula, enquanto 42% aprovam. Em outubro deste ano, 48% desse grupo desaprovava a gestão e 46% aprovava.

Ao mesmo tempo, o presidente vem tendo uma queda de sua aprovação no Nordeste e uma melhora no Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. No Nordeste, que nos últimos anos foi responsável pelos maiores porcentuais de votação no PT, 57% aprovam o governo, enquanto 40% desaprovam. Em outubro, porém, 62% aprovavam e 36% desaprovavam.

Entre eleitores que ganham até dois salários mínimos, o presidente teve um aumento considerável em sua popularidade no último mês: 58% aprovam sua gestão hoje, contra 54% em novembro. O porcentual de desaprovação se manteve o mesmo: 40%. Entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos, a pesquisa registra uma queda na popularidade: 54% desaprovam (eram 53% em novembro), enquanto 43% aprovam (eram 45% em novembro).

Quando questionados sobre a avaliação que faziam do governo, 34% afirmaram que o consideram positivo; 25%, como regular; e 38% como negativo. Em relação ao mês passado, houve estabilidade no porcentual dos que consideram a gestão como negativa (os mesmos 38%), aumento nos que avaliam como positiva (de 31% em novembro para 34% agora) e queda nos que a veem como regular (de 28% em novembro para 25% hoje).

As áreas com melhor avaliação são o apoio à cultura e às artes, geração de empregos, promoção de oportunidades para todos e educação. Em todos esses o porcentual de avaliações positivas supera o de avaliações negativas. As áreas com pior avaliação são combate à corrupção, segurança pública e gestão da economia. Nessas três, as avaliações negativas superam as positivas.

O instituto Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 20226/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/GENIAL/QUAEST/LULA/NÚMEROS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que Tarcísio 'não é traidor' e defende união apesar de 'divergências'

16.12.25 22h07

orientações

PF consulta Moraes sobre destino de cartas e encomendas enviadas a Bolsonaro

O pedido é feito porque não há regra interna da PF sobre como tratar correspondências em casos de cumprimento de pena nas dependências da sede por longos períodos

16.12.25 21h18

Operação

PF vai indiciar Antônio Doido por obstrução de justiça por ter jogado celulares pela janela

Celulares foram jogados pela janela durante busca e apreensão no apartamento do parlamentar, alvo da Operação Igapó

16.12.25 20h09

Senadores divergem sobre destino do PL da Dosimetria a um dia da votação na CCJ

16.12.25 16h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

EDUCAÇÃO

Senado aprova PEC que permite a professores acumular cargos de qualquer natureza

Relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), proposta segue para promulgação; exigência de compatibilidade de horários permanece

10.12.25 18h38

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MANIFESTAÇÃO

Fafá de Belém canta com Caetano Veloso em ato contra anistia em Copacabana

Paraense foi apresentada como 'musa das Diretas Já' e discursou sobre a força do povo antes de cantar 'Vermelho' e 'Emoriô' neste domingo (14)

14.12.25 18h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda