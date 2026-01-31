Capa Jornal Amazônia
Política

Fux é diagnosticado com pneumonia e participará remotamente de primeiras sessões do STF em 2026

Estadão Conteúdo

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou ao presidente da Corte, Edson Fachin, que não participará presencialmente da sessão de retomada dos trabalhos do tribunal após o recesso do Judiciário na segunda-feira, 2. O ministro foi diagnosticado com uma pneumonia dupla.

Em nota, Fux informou que comunicou Fachin sobre o diagnóstico na sexta-feira, 30.

Segundo o texto, o magistrado participará remotamente das sessões da Corte durante toda a semana.

Como mostrou o Estadão, a pauta do STF para os primeiros meses após o recesso contém julgamentos sobre nomeação de parentes para cargos públicos, participação de crianças e adolescentes em paradas LGBTQIAPN+ e suposto monitoramento de jornalistas e parlamentares durante o governo Bolsonaro.

Na segunda-feira, está prevista uma sessão solene de retomada dos trabalhos. A primeira sessão de julgamentos do Supremo ocorre na quarta-feira, 4.

A retomada dos trabalhos do STF também ocorre em meio a expectativas sobre como o presidente da Corte deverá se pronunciar sobre o código de ética que ele defende instituir e sobre o caso do Banco Master.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

