Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O presidente da CPMI do INSS e senador Carlos Viana (Podemos/ MG) confirmou nesta segunda-feira (16), durante uma entrevista no programa Roda Viva, que foram encontrados vídeos íntimos de garotas de programa no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. O ex-CEO do Banco Master vive um relacionamento com a influenciadora Martha Graeff, que ostenta uma vida de luxo e possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram.

“Existem vários vídeos íntimos, particulares, possivelmente de garotas de programa que eram contratadas para as festas, e, ao que tudo indica, parte dessa avaliação era feita dentro desses vídeos. Agora, isso não tem nada a ver com a investigação, isso não é um problema nosso”, disse Viana afirmando que o fato de ter achado tais filmagens não muda nada em relação à investigação do caso.

Segundo o colunista Igora Gadelha, do Metrópoles, há também políticos que aparecem nas imagens, inclusive um senador que não teve o nome divulgado, que estaria em um momento íntimo com uma garota de programa. Ainda de acordo com Gadelha, a maioria dos políticos que aparecem nas imagens é filiada a partidos do Centrão e tinha relação próxima com o banqueiro.

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Restrição de acesso aos objetos pessoais de Vorcaro

No mesmo dia em que o senador Carlos Viana disse que foram encontrados vídeos íntimos no aparelho celular do empresário Daniel Vorcaro, também foi impedido o acesso aos objetos e materiais pessoais do empresário pelos parlamentares da comissão. O local onde ficam guardados esses itens chama-se "Sala-Cofre", que agora, por determinação do ministro André Mendonça do STF, encontra-se trancada.

A decisão foi tomada para que não fossem divulgadas informações de natureza pessoal e que não tenham nada a ver com o processo do banqueiro na justiça. Essa declaração abrange, inclusive, informações sensíveis armazenadas nos dispositivos apreendidos de Daniel Vorcaro, como, por exemplo, o próprio fato de terem encontrado as filmagens de garotas de programa em um dos aparelhos.

Em contrapartida, Carlos Viana defendeu no Roda Viva que o acesso ao restante do material que é importante para a investigação seja concedido novamente à comissão após a retirada de dados que possuem caráter pessoal. Ao final da entrevista, ele também revelou que tem intenção de convocar Daniel Vorcaro para prestar depoimento na CPMI, porque, segundo o senador, "ele tem explicações a dar".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)