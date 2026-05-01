Governo do Estado decreta luto oficial de três dias pela morte de Déa Maiorana

O Governo do Pará decretou luto oficial de três dias, a partir da sexta-feira (1º), em razão da morte de Lucidéa Maiorana, presidente do Grupo Liberal . Dona Déa, como carinhosamente era chamada, morreu nesta quinta-feira, aos 91 anos, em São Paulo, onde recebia cuidados médicos.

A governadora do Pará, Hana Ghassan, destacou o legado de Dona Déa Maiorana “ Uma mulher de garra e perseverança. Um legado que jamais será esquecido. Me solidarizo com os familiares, amigos e todos que fazem o Grupo Liberal”.

O luto oficial, decretado pelos governos estaduais, é um ato simbólico de respeito e homenagem. Não é feriado nem ponto facultativo, no entanto, bandeiras devem ficar a meio-mastro, em sinal de respeito e cerimônias e eventos festivos são cancelados.