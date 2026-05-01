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Política

Marinho: povo tem que fazer escolha diferente na eleição para melhorarmos nosso Congresso

Estadão Conteúdo

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou, nesta sexta-feira, que cabe ao povo fazer uma escolha diferente na próxima eleição para "dar um basta nesse Congresso Nacional", que classificou como "entreguista" e "golpista".

"Sabemos que para melhorar o Congresso Nacional só depende de uma coisa, depende do nosso povo fazer uma escolha diferente na próxima eleição. É preciso que a gente fale, que a gente converse em casa, que a gente converse com os amigos, portanto, para dar um basta nesse Congresso, que é entreguista, que é acima de tudo golpista. Vamos tirar todos os golpistas de lá e botar a gente do nosso povo para representar", afirmou o ministro.

Marinho participou de ato das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalho em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

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