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Vinho de brinde entre Daniel Vorcaro e advogado pode custar mais de R$ 40 mil

Produzido na França, o Petrus é considerado um dos vinhos mais caros e prestigiados do mundo. Garrafa da bebida já foi vendida por mais de R$ 5 milhões

O Liberal
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Imagem atribuída a Daniel Vorcaro e Nelson Wilians (Reprodução)

Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, fazendo um brinde ao lado do advogado Nelson Wilians. Nas taças aparece um vinho conhecido no mercado de luxo: Petrus, safra 2004, um dos rótulos mais valorizados da viticultura mundial.

Produzido na região de Pomerol, em Bordeaux, na França, o Petrus é elaborado principalmente com uvas Merlot e se tornou referência entre colecionadores e apreciadores de vinhos. O rótulo é conhecido pelo sabor encorpado, pela complexidade aromática e pela textura macia. A bebida também se destaca pelo alto potencial de envelhecimento, podendo atingir seu auge apenas após muitos anos armazenada em adega.

O Petrus está entre os vinhos mais caros do planeta devido a uma combinação de fatores. A produção é limitada, a demanda internacional é alta e o rótulo construiu ao longo das décadas uma reputação de excelência.

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Quanto custa o vinho Petrus 2004

O preço do Petrus 2004 varia de acordo com o formato da garrafa e o mercado em que é comercializado. Em plataformas especializadas, os valores podem ultrapassar dezenas de milhares de reais.

Entre os preços encontrados estão:

  • Garrafa (750 ml): cerca de R$ 10.876;
  • Magnum (1,5 litro): aproximadamente R$ 36.861;
  • Caixa com três garrafas (3x75 cl): cerca de R$ 44.118.

Em outro anúncio internacional, a safra aparece por € 2.700 (sem impostos), com estoque limitado a cinco unidades. No Brasil, uma garrafa de 750 ml já chegou a ser anunciada por R$ 40.859.

Garrafa de Petrus já foi vendida por mais de R$ 5 milhões

Um exemplo da valorização do rótulo ocorreu com a safra Petrus 2000. Segundo a revista Forbes, uma garrafa desse vinho participou de um experimento científico e passou 14 meses na Estação Espacial Internacional (ISS).

A iniciativa estudou os efeitos da microgravidade no envelhecimento do vinho. Após retornar à Terra, especialistas observaram mudanças sutis no perfil de aroma e sabor da bebida.

A garrafa foi posteriormente vendida em um leilão da Christie's, em 2021, por cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,4 milhões).

As ostentações atribuídas a Daniel Vorcaro

Além do vinho de luxo que aparece no brinde divulgado nas redes sociais, o empresário Daniel Vorcaro também já teve gastos elevados associados a festas, viagens e patrimônio pessoal, segundo informações que circulam em documentos e reportagens.

Entre os exemplos citados estão:

  • Festa milionária na Itália: em 2023, Vorcaro promoveu um evento de cinco dias no país europeu que teria custado cerca de US$ 42,4 milhões (mais de R$ 200 milhões), com shows privados de artistas como Coldplay, Michael Bublé e Andrea Bocelli.
  • Viagens de luxo: documentos da Polícia Federal indicam gastos próximos de R$ 1 bilhão em viagens ao longo de quatro anos, incluindo destinos como Aspen, Miami e estações de esqui exclusivas na Europa, como Courchevel, onde chalés podem custar até R$ 150 mil por noite.
  • Coleção de relógios e obras de arte: na declaração de bens, o empresário informou possuir um acervo avaliado em mais de R$ 47 milhões.
  • Mansão em Brasília: avaliada em cerca de R$ 36 milhões, a residência fica no Lago Sul e tem cerca de 1,7 mil m², com passarela de vidro sobre espelho d’água com carpas e vista para o Lago Paranoá. O local era frequentado para jantares com autoridades e políticos.
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