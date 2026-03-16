Mendonça bloqueia acesso de parlamentares da CPI do INSS a conteúdo do celular de Vorcaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 16, a retirada imediata do conteúdo extraído do celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, de sala cofre da CPI do INSS. De acordo com o magistrado, o material contém "aspectos da vida privada de investigados".

"A Polícia Federal deverá, em colaboração interinstitucional com a Presidência da CPMI-INSS, retirar todos os equipamentos que estão armazenados no referido local para realizar uma nova e detida separação dos dados existentes, de maneira a que eventual conteúdo que diga respeito exclusivamente à vida privada do citado investigado não seja compartilhado com a referida Comissão Parlamentar", diz a decisão.

Deputados e senadores que tiveram acesso aos dados desde a última sexta-feira, 13, afirmaram à imprensa terem visto conversas íntimas de Vorcaro e fotos da sua ex-namorada e de seus filhos. Esse conteúdo faz parte de um armazenamento salvo por ele na nuvem da fabricante de celulares Apple.

Por isso, os arquivos contém tanto informações relevantes para as investigações quanto detalhes íntimos.

A decisão de armazená-los em uma sala-cofre partiu do presidente da CPI, o senador Carlos Viana, justamente para evitar vazamentos destas informações.