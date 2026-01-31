Capa Jornal Amazônia
Secom: Lula apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou neste sábado, 31, por uma avaliação de rotina no primeiro dia após a cirurgia de catarata no olho esquerdo. Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), ele apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período. O procedimento foi realizado na clínica Mirar Oftalmologia, em Brasília.

Nesta sexta, 30, foi informado que Lula passou pela cirurgia e teve alta hospitalar na sequência. O procedimento é indicado com o avanço da idade. Em 2020, ele já havia sido submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito. Não há agenda prevista para este fim de semana. Segundo a Secom, o presidente retornará às atividades habituais na próxima segunda-feira, 2.

