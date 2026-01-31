Capa Jornal Amazônia
Lula: em 2025 tivemos menor desemprego com aumento da renda à população

O crescimento se deu tanto no emprego com carteira assinada quanto entre os trabalhadores por conta própria

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou neste sábado, 31, via postagem nas redes sociais, que o ano de 2025 foi encerrado com a menor taxa de desemprego da série histórica, aliada ao aumento da renda da população. "Começamos 2026 com mais um aumento real do salário mínimo e imposto de renda zero para quem recebe até R$ 5 mil", afirmou na publicação feita nesta manhã.

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados ontem, apontam que o índice de desemprego no Brasil caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro de 2025. Esse é o menor nível da série histórica iniciada em 2012. O rendimento médio real habitual dos trabalhadores, estimado em R$ 3.560 no ano passado, teve alta de 5,7% em relação a 2024.

O resultado mostra que cerca de 5,5 milhões de pessoas buscaram trabalho nos três últimos meses de 2025, momento em que o mercado de trabalho chegou ao recorde de 103 milhões de pessoas ocupadas. O crescimento se deu tanto no emprego com carteira assinada quanto entre os trabalhadores por conta própria.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/LULA/POST/ECONOMIA
