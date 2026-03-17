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Política

Flávio Bolsonaro diz que conversou com Moraes sobre prisão domiciliar do pai

Jair Bolsonaro está internado no hospital DFStar, em Brasília, após sofrer com febre alta, queda da stuação de oxigênio, sudorese e calafrios

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 17, que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, a conversa "foi bastante tranquila e objetiva e ele num momento oportuno ficou de avaliar o pedido. (Moraes) não deu prazo para a decisão, tem o tempo que achar necessário".

Na ocasião, Flávio, que agora também está registrado como um dos advogados do ex-presidente, destacou o argumento de que a falta de acompanhamento constante no presídio pode acarretar o óbito do presidente. Para ele, o ex-presidente estaria melhor amparado em reclusão domiciliar.

Jair Bolsonaro está internado no hospital DFStar, em Brasília, após sofrer com febre alta, queda da stuação de oxigênio, sudorese e calafrios enquanto cumpria pena na Papudinha, também na capital federal.

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