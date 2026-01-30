Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Lula deixa hospital após cirurgia de catarata no olho esquerdo

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou na manhã desta sexta-feira, 30, o hospital, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Lula chegou ao hospital por volta das 7h20. A cirurgia, segundo apurou o Broadcast Político, estava prevista para as 8h. O presidente deixou o local às 10h04 com o comboio presidencial.

O CBV Hospital de Olhos, onde Lula fez o procedimento, fica na Asa Sul, em Brasília, próximo ao hospital Sírio-Libanês.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não deu informações sobre a cirurgia desde a tarde de quinta-feira, 29, quando informou que o presidente passou por exames e faria o procedimento desta sexta. Não informou, porém, o horário e nem o local. Tampouco divulgou informações, até este momento, sobre a cirurgia ou o período de recuperação do presidente.

Em 2020, Lula foi submetido a uma cirurgia de catarata no olho direito. Naquela oportunidade, estava atuando na campanha do PT para eleger prefeitos e vereadores nas eleições municipais daquele ano.

Segundo informou o jornal O Globo, na época, o petista recebeu alta no mesmo dia do procedimento. Daquela vez, o presidente teve de ficar alguns dias de repouso e retomou as atividades em cerca de uma semana.

Por causa do exame e da cirurgia desta sexta, Lula cancelou alguns compromissos. Na quinta-feira, 29, ele faria anúncios do programa Agora Tem Especialistas. Nesta sexta, visitaria uma unidade odontológica móvel no quilombo Kalunga, em Cavalcante (GO). As duas agendas, com claro apelo eleitoral, foram adiadas.

Palavras-chave

LULA

CIRURGIA

CATARATA
Política
