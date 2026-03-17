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TRE do Pará faz mutirões de atendimentos nos cartórios eleitorais nos finais de semana

Ação visa oferecer opção de atendimento aos eleitores

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TRE amplia atendimentos aos finais de semana para evitar a grande procura nos últimos dias do fechamento do cadastro eleitoral (Divulgação / TRE Pará)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) vai promover mutirões de atendimento nos cartórios eleitorais do estado e postos de atendimento, também aos finais de semana.Os mutirões vão ocorrer, das 8h às 14h, nos próximos dias 21 e 22 de março; 11 e 12 de abril; e 2 e 3 de maio, último fim de semana antes do fechamento do cadastro eleitoral.

Conforme o tribunal, a intenção é evitar a grande procura nos últimos dias, já que o fechamento do cadastro eleitoral já está próximo: o dia 6 de maio. O TRE pede atenção aos eleitores do Pará, com pendências junto à Justiça Eleitoral, para a importância da regularização.

Diretor-geral do TRE do Pará, Bruno Giorgi Almeida, destaca que a expansão do atendimento para sábados e domingos quer democratizar o acesso aos serviços. “Muitas pessoas têm dificuldade de comparecer ao cartório eleitoral durante os dias úteis, por conta da rotina de trabalho ou de estudos. Por isso, os mutirões aos finais de semana são uma forma de ampliar o atendimento e garantir que o eleitorado consiga regularizar sua situação dentro do prazo”, afirmou.

Onde haverá mutirões

O endereço dos cartórios eleitorais do estado pode ser consultado em link na internet, acesse aqui. Nos mutirões, os eleitores podem realizar diversos serviços, como a emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, atualização ou regularização do cadastro eleitoral e coleta de dados biométricos, quando necessário.

Para solicitar o primeiro título, informa o TRE, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e comprovante de quitação com o serviço militar, no caso de homens que completam 19 anos neste ano. Já para transferência de domicílio eleitoral, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante recente de residência. Nos casos de revisão de dados cadastrais, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto.

“A procura tende a aumentar à medida que o prazo final se aproxima. Por isso, é importante que o eleitorado procure o cartório eleitoral ou os postos de atendimento com antecedência para evitar filas e garantir o atendimento dentro do prazo”, reforça Bruno Almeida.

Ações itinerantes

Além dos mutirões realizados aos finais de semana, o Tribunal também promove ações itinerantes em localidades mais distantes das sedes dos cartórios eleitorais, levando os serviços da Justiça Eleitoral às comunidades com dificuldades de deslocamento.

“Essas ações são importantes para ampliar o alcance do atendimento e garantir que a população de regiões mais afastadas também tenha acesso aos serviços eleitorais. Nosso objetivo é facilitar ao máximo a regularização da situação eleitoral de todos”, destacou o diretor-geral.

O TRE do Pará seguirá com essas ações para facilitar o atendimento e garantir a regularização da situação eleitoral com tranquilidade e dentro do prazo.

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