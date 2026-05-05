Procura por atendimento cresce na reta final e TRE espera até 2,5 mil eleitores no último dia

Na semana do fechamento do cadastro eleitoral, a procura por atendimento presencial tem aumentado significativamente em Belém. No penúltimo dia do prazo, terça-feira (5), o movimento intenso já indicava a corrida de última hora de eleitores que buscam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral.

De acordo com o juiz eleitoral da 28ª Zona e diretor do Fórum Eleitoral, Lúcio Guerreiro, o volume de atendimentos cresceu de forma expressiva nos últimos dias. “A nossa média de atendimento tem sido superior a 2 mil eleitores por dia. Hoje, a expectativa é atingir cerca de 2.500 atendimentos somente no Centro de Atendimento ao Eleitor”, afirmou.

Ele diz que a tendência é que esse fluxo se mantenha até o último dia do prazo, nesta quarta-feira (6). “Acreditamos que a média ficará entre 2 mil e 2.500 pessoas por dia. Por isso, é fundamental que quem precisa regularizar o título compareça até amanhã”, reforçou.

Corrida contra o tempo

A movimentação intensa também foi percebida por quem buscou atendimento no núcleo de Atendimento ao Eleitor, no bairro da Pedreira. A autônoma Ana Júlia Santos decidiu atualizar o título após receber um aviso por mensagem. “Foi pelo WhatsApp. Combinei com a minha mãe para virmos juntas. O atendimento está ótimo, bem prático e fácil de entender”, relatou.

No mesmo local, a estudante de medicina Ana Vitória Farias Araújo aproveitou um intervalo na rotina para emitir o primeiro título. “Vi pelas redes sociais e também pesquisei no site. Como agendei, consegui entrar mais rápido. A fila para quem não agendou está bem grande”, contou.

Estrutura ampliada

Para dar conta da alta demanda, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) ampliou o funcionamento dos postos de atendimento em todo o estado. Os serviços estão disponíveis das 8h às 17h.

Na capital, os principais pontos de atendimento são:

Núcleo de Atendimento ao Eleitor (Travessa Pirajá, bairro da Pedreira);

Ginásio Mangueirinho;

Cartório eleitoral de Icoaraci;

Ônibus itinerante em Mosqueiro e Marituba.

No Mangueirinho, um dos maiores polos de atendimento, quase 10 mil pessoas foram atendidas na última semana.

Prazo final e consequências

O prazo para emissão do primeiro título, transferência de domicílio e atualização cadastral termina nesta quarta-feira (6). Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado.

Quem perder o prazo não poderá votar nas eleições de 2026 e poderá enfrentar restrições, como dificuldades para emitir passaporte, tomar posse em concursos públicos e acessar outros serviços civis.

Reabertura do cadastro

Segundo o juiz Lúcio Guerreiro, o cadastro eleitoral só será reaberto após o fim do processo eleitoral. “A reabertura ocorre no próximo ano, após a finalização das eleições, já visando o pleito seguinte, de 2028”, explicou.

Enquanto isso, a recomendação da Justiça Eleitoral é clara: quem ainda precisa regularizar a situação deve procurar atendimento imediatamente para não ficar impedido de votar.