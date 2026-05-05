Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Novo recorre ao CNJ contra presidente do TST que falou em juízes 'vermelhos e azuis'

Estadão Conteúdo

O partido Novo protocolou nesta segunda-feira, 4, uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luiz Phillipe Vieira de Mello. O magistrado esteve no centro de controvérsia após falar em juízes "vermelhos" e "azuis" na Justiça do Trabalho. A declaração foi interpretada como referência à polarização política no País.

As declarações foram feitas por Mello Filho durante o 22º Congresso Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Conamat), realizado entre 29 de abril e 2 de maio de 2026, em Brasília.

Na peça encaminhada à Corregedoria Nacional de Justiça, sob responsabilidade do ministro Mauro Campbell Marques, o Novo justifica que o ministro teria adotado "postura incompatível com a magistratura" ao afirmar, em discurso, que "nós, vermelhos, temos causa", ao contrapor diferentes visões dentro do Judiciário.

Após a repercussão negativa, o próprio magistrado afirmou que a declaração foi uma resposta ao ministro do TST Ives Gandra Martins Filho, que havia utilizado a classificação "azuis e vermelhos" em palestra para descrever correntes distintas na Corte, associadas a visões mais "liberais" ou "intervencionistas" e a posturas "legalistas" ou "ativistas".

"Ele nos classificou em vermelhos e azuis. Eu estou dizendo: se vermelho é defender o Direito do Trabalho e o que a Constituição nos atribui como competência, então que eu seja", disse o ministro em entrevista ao Estadão. A representação do partido não cita o caso dos 14 ministros do TST que deram aula a advogados sobre como atuar na corte.

Além da declaração, outro ponto destacado na representação do Novo é a crítica do ministro ao que chamou de "capitalismo selvagem e desenfreado", além da defesa de mudanças nas relações de trabalho, como o fim da escala 6x1. O Novo argumenta que esse tipo de posicionamento público reforçaria a percepção de alinhamento ideológico.

Segundo o partido, houve violação de princípios previstos na Constituição, na Lei Orgânica da Magistratura (Loman) e no Código de Ética da Magistratura, especialmente no que se refere à neutralidade e à vedação de atuação político-partidária.

Para o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, a iniciativa busca preservar a credibilidade do Judiciário. "Quando um magistrado, sobretudo na mais alta função de um tribunal, adota um discurso com viés ideológico, ele compromete a confiança da sociedade na imparcialidade da Justiça. O que estamos defendendo é o cumprimento rigoroso das regras que garantem a neutralidade do Judiciário", afirmou.

O partido pede que o CNJ admita a reclamação, instaure procedimento disciplinar e, ao final, aplique as sanções cabíveis, caso sejam confirmadas irregularidades.

Como mostrou o Estadão, Mello Filho e 21 ministros da Corte receberam salário em março acima dos R$ 100 mil. Outros três tiveram salários variando de R$ 52 mil a R$ 90 mil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PRESIDENTE/TST/VIEIRA DE MELLO/IVES GANDRA/POLÊMICA/NOVO/CNJ
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Comissão da Câmara aprova convite a delegado da PF para esclarecer atuação em prisão de Ramagem

05.05.26 20h06

Novo recorre ao CNJ contra presidente do TST que falou em juízes 'vermelhos e azuis'

05.05.26 19h41

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Governo do Pará envia à Alepa projeto que obriga agressores de mulheres a pagarem por tornozeleira

Projeto propõe cobrar os custos dos equipamentos necessários ao cumprimento de medidas protetivas no Pará

05.05.26 18h30

SERVIÇO ELEITORAL

Procura por atendimento cresce na reta final e TRE espera até 2,5 mil eleitores no último dia

Prazo para regularização termina nesta quarta-feira (6); cadastro só será reaberto após as eleições de 2026

05.05.26 18h27

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

eleições 2026

Última semana para regularizar título eleitoral: veja locais e horários de atendimento no Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) abriu novos postos e ampliou o horário de funcionamento em todo o Estado para atender a demanda

29.04.26 11h35

crítica

Lula não tem mais força, diz Tarcísio sobre rejeição a Messias

Messias foi rejeitado pela Casa Alta por 42 votos contrários e 34 favoráveis. A derrota de um indicado pelo presidente da República não acontecia desde 1894, na Primeira República

30.04.26 14h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda