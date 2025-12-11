Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Heloísa Helena (Rede-RJ) retorna ao Congresso Nacional após 18 anos. A ex-senadora assume a vaga de Glauber Braga (PSOL-RJ), cujo mandato foi suspenso por seis meses nesta quarta-feira, 10, por decisão do plenário da Câmara dos Deputados.

Glauber Braga expressou confiança na ex-senadora, afirmando: "Tenho confiança na trajetória e na militância da Heloísa". Ele não conversou com ela nos últimos dois dias.

Helena é fundadora da Rede e também do PSOL, partido que criou em 2004. A criação do PSOL ocorreu após divergências com a condução do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Histórico Político e Fundações

A Rede atualmente integra uma federação com o PSOL. A divergência principal que levou à sua saída do PT e à fundação do PSOL foi a reforma da Previdência implementada pela gestão petista, a quem Heloísa Helena referiu-se como "neoliberais".

Quando optou por deixar o PT, Helena atuava como senadora por Alagoas, cargo para o qual foi eleita em 1998 e ocupou até 2007.

Candidaturas e Outros Mandatos

No pleito de 2006, Heloísa Helena foi candidata à Presidência da República pelo jovem PSOL. Naquela disputa, ela terminou em terceiro lugar, obtendo 6,85% dos votos.

Atualmente na Rede, a política travou uma disputa interna com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo comando do partido. Heloísa Helena saiu vitoriosa desse embate.

Formação e Primeiras Atuações

Heloísa Helena é enfermeira e professora, com sua trajetória política conectada aos movimentos sociais. Ela foi vice-prefeita de Maceió entre 1993 e 1995.

Adicionalmente, exerceu o mandato de deputada estadual por Alagoas no período de 1995 e 1999.