Maioria dos deputados vota contra cassação de Glauber Braga; suspensão de 6 meses será aplicada

A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) para que fosse votada uma emenda do Partido dos Trabalhadores (PT). A emenda propõe a suspensão do mandato do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) por seis meses, em vez da cassação.

O requerimento foi aprovado com 226 votos favoráveis, 220 contrários e três abstenções. Por sua vez, a emenda que propõe a suspensão de Glauber Braga foi aprovada. Foram 318 votos favoráveis e 141 contrários. Se fosse cassado, Glauber ficaria inelegível por oito anos.

VEJA MAIS

Detalhes do processo contra o deputado

A representação original contra Glauber Braga foi apresentada pelo partido Novo, acusando-o de quebra de decoro parlamentar. A alegação é que o deputado expulsou da Câmara, em abril do ano passado, com empurrões e chutes, Gabriel Costenaro, então integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). O incidente foi filmado.

Em sua defesa, o deputado Glauber Braga afirmou que agiu contra Costenaro após sofrer perseguição e receber ofensas contra sua mãe, que estava com mal de Alzheimer avançado.