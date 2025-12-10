Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Livro sobre Direito Público com artigos de 16 ministros é lançado em Belém

Obra aborda Direitos Humanos e foi coordenada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado; vice-presidente do TCU esteve no evento

O Liberal
fonte

Jorge Oliveira (vice-presidente do TCU) e Giussepp Mendes (um dos organizadores da coletânea) (Divulgação)

A capital paraense sediou, nesta quarta-feira (10), o lançamento da obra "Direito Público e Suas Transversalidades: Volume II". Publicado pela Editora Fórum e coordenado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), o livro reúne artigos de juristas renomados, incluindo ministros das cortes superiores do Brasil. O evento contou com a presença de autoridades do meio jurídico e político, como o vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Jorge Oliveira. 

Com um recorte temático focado nos direitos fundamentais, a data escolhida para a apresentação do trabalho não foi aleatória, coincidindo com a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. A publicação busca consolidar um espaço plural para debates acerca das múltiplas interfaces do Direito Público na atualidade. 

Crescimento da obra e relevância da data 

Um dos organizadores da coletânea e sócio-fundador do escritório Pinheiro e Mendes Advogados, Giussepp Mendes, ressaltou o simbolismo do lançamento ocorrer nesta data específica e o crescimento do projeto em relação à edição anterior.

"Não tinha um dia melhor para lançarmos essa obra. Nós conseguimos, com os juristas locais e nacionais, fazer uma obra que vai, com certeza absoluta, entrar no mar dos estudos dos juristas paraenses. Iniciamos, na primeira obra, com quatro ministros, hoje nós temos a participação de 16 ministros", comemorou o advogado. 

Pluralidade de vozes no cenário jurídico 

A publicação é organizada pelos advogados Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise Mendes. Além do conteúdo textual, a estética do livro também carrega prestígio: a capa é assinada por Sebastião Reis Júnior, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Entre os autores que assinam os artigos, destacam-se: Benedito Gonçalves, ministro do STJ; Antônio Augusto Anastasia, ministro do TCU; Bruno Dantas, ministro do TCU; Jorge Oliveira, ministro e vice-presidente do TCU.

Ao participar da elaboração de um dos artigos, Jorge Oliveira enfatizou a importância de trazer discussões modernas para a literatura jurídica.

"A obra constrói uma coletânea de direito público, com suas transversalidades, traz temas muito atuais, muito modernos, temas ousados, que são fundamentais para uma discussão mais ampla do direito adequado às realidades. Então, essa obra traz uma grande contribuição do direito moderno e é um conteúdo muito significativo de autores com muita bagagem e conhecimento", celebrou o ministro. 

Esta é a segunda edição do projeto. A primeira foi lançada em dezembro de 2023, também em Belém, e já contava com a colaboração de autoridades e juristas do Pará e de outros estados, firmando a iniciativa como uma referência na região Norte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lançamento de livro

direito público

instituto brasileiro de direito público e privado
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal

13.12.25 20h22

Motta aguarda assessoria jurídica da Câmara para definir posse de suplente de Zambelli

13.12.25 18h27

ATO

Caetano, Gil e outros artistas fazem novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

O ato será realizado neste domingo (14) em Copacabana

13.12.25 17h02

PROSPERIDADE

Fair Play financeiro deve redefinir dívidas e investimentos no futebol brasileiro, diz Gluck Paul

Em entrevista, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou sobre os avanços nas categorias de base, a reestruturação da arbitragem e do futebol feminino, e o desafio de consolidar um modelo sustentável para os clubes

13.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MINISTRO DO TURISMO

Em live, Celso Sabino diz que expulsão foi injusta e mantém candidatura ao Senado

Ministro do Turismo afirmou ter "ficha limpa" e criticou intervenção no diretório do União Brasil no Pará; ele reiterou apoio ao projeto de Lula para 2026

08.12.25 17h16

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda