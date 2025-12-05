Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

Redação O Liberal com informações da AE

A cúpula do PT avalia que o Centrão se aliou à extrema direita no Congresso para sabotar o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O partido vê o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como principal interlocutor de um projeto "privatista".

Para a sigla, Tarcísio está "transformando São Paulo em laboratório da redução radical do papel do Estado, da entrega de bens públicos e de enfrentamento ideológico ao governo federal". Este diagnóstico faz parte de uma proposta de resolução política.

O documento começará a ser discutido pela Executiva petista nesta sexta-feira, 5, e passará pelo Diretório Nacional no sábado, em Brasília. O texto preliminar, obtido pelo Estadão, foi produzido pela corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), ligada a Lula, e pode sofrer alterações.

Crise entre Executivo e Legislativo

Mesmo sem citar nominalmente o "Centrão", a proposta de resolução política se refere ao grupo ao abordar a crise recente entre o Palácio do Planalto e o Congresso. O texto afirma que "A relação entre o Executivo e o Legislativo vive momentos tensos, marcada por contradições profundas e por uma instabilidade produzida deliberadamente pelos setores da extrema direita e conservadores que controlam o Congresso".

Uma emenda sugerida complementa esse trecho, dizendo que tais setores "se apropriam do orçamento do Executivo com extorsão e esvaziam o presidencialismo". O PT menciona a desidratação das atribuições de Lula, citando a sanção da isenção do Imposto de Renda e, no dia seguinte, a derrubada de vetos presidenciais no "PL da Devastação".

O embate entre o Palácio do Planalto e o Congresso intensificou-se após Lula indicar Jorge Messias para o STF. A decisão irritou Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que desejava a nomeação de Rodrigo Pacheco.

Foco em 2026 e o Papel de Tarcísio

O documento petista assinala que a disputa por cadeiras do Senado, em 2026, deve ser tratada como prioridade. A composição da Casa será "determinante para a aprovação de reformas estratégicas". Para superar a correlação de forças desfavorável no Congresso, o partido sustenta que todos devem atuar, "particularmente o presidente Lula e seus ministros", para conquistar votos e aumentar a bancada petista.

Embora não afirme diretamente que Tarcísio será o principal adversário de Lula em 2026, o texto do PT sugere isso. A versão inicial o descreve como "principal interlocutor do projeto neoliberal e privatista, de inspiração fascista". O documento adiciona que Tarcísio está entre os governadores que "vêm atuando para sabotar políticas do governo Lula, criando obstáculos à ação federativa em áreas estratégicas".

Segurança Pública e Cenário Pós-Bolsonaro

Diante de um cenário eleitoral que prevê "tentativas de desestabilização e manipulação digital de larga escala", além do avanço do crime organizado, a defesa de um ministério exclusivo para a segurança pública retorna. Um trecho da proposta de resolução afirma: "O Brasil precisa de um Ministério da Segurança Pública e de uma política nacional articulada".

Desde 2023, o Ministério da Justiça engloba a segurança pública. Pesquisas indicam que o tema é a principal preocupação dos eleitores, e o PT admite que o assunto se tornou "uma questão nacional incontornável". Em audiência na Câmara, Tarcísio classificou a PEC da Segurança de Lula como "cosmética" e defendeu a redução da maioridade penal.

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na avaliação do PT, "recoloca a direita em xeque" e "abre disputas internas por hegemonia". O partido observa, contudo, que apesar da crise, o bolsonarismo "segue articulado", mobilizando "setores importantes da política nacional".

Futuro do PT e Pós-Lula

Nesta sexta-feira, o PT promoverá o lançamento de seu 8º Congresso Nacional. O evento ocorrerá de 23 a 26 de abril de 2026 e terá a tarefa de discutir as diretrizes do partido e a tática eleitoral para os próximos anos.

Conforme noticiado pelo Estadão, o ex-ministro José Dirceu coordenará o novo programa do PT, que abordará também o período pós-Lula. O documento servirá de base para a plataforma eleitoral do presidente, incluindo bandeiras como justiça tributária, fim da jornada de trabalho 6 por 1 e tarifa zero.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PT/CÚPULA/EXECUTIVA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Dirceu diz em evento do PT que País viverá 'momento revolucionário' ao citar isenção do IR

O diretório nacional do PT se reuniu em Brasília nesta sexta

05.12.25 21h17

eleições 2026

Membros da família Bolsonaro manifestam apoio a candidatura de Flávio após semana de discórdias

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos Estados Unidos, afirmou ter recebido "com profunda admiração, alegria e imenso orgulho" a notícia

05.12.25 20h27

Política

Reunião da CCJ da Alerj para avaliar prisão de Bacellar é adiada

Agora, ela será na próxima segunda-feira

05.12.25 20h10

Brasil

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Especialistas em tecnologia testaram segurança nos equipamentos

05.12.25 19h45

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

condenação

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

28.11.25 13h51

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda