Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Saiba quem é Glauber Braga, deputado retirado à força após protesto na Câmara dos Deputados

Parlamentar ocupou a cadeira do presidente da Casa em ato contra processo de cassação

Hannah Franco
fonte

Quem é Glauber Braga, deputado do PSOL que protagonizou confusão no plenário (Reprodução)

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), de 41 anos, foi retirado à força por policiais legislativos após ocupar a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (9). A ação ocorreu depois que ele se recusou a deixar o local, em protesto contra a possível votação de cassação de seu mandato.

Horas antes, o presidente da Câmara, Hugo Motta, confirmou que pretende colocar em votação o pedido de cassação de Glauber, acusado de quebra de decoro parlamentar após um episódio de agressão envolvendo um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), em abril de 2024.

VEJA MAIS

image TV mostra polícia retirando à força deputado Glauber Braga da Mesa da Câmara
Houve princípio de confusão entre os agentes de segurança do Congresso e políticos governistas.

image Entenda os próximos passos do processo de cassação de Glauber Braga
Com a decisão, o plenário da Casa vai decidir o destino do parlamentar que, além de perder o mandato, pode ficar inelegível por oito anos

Quem é Glauber Braga?

Glauber de Medeiros Braga nasceu em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Formado em Direito, iniciou sua atuação no setor público antes do Congresso, ocupando cargos na prefeitura de Nova Friburgo entre 2001 e 2008. Ingressou na política filiado ao PSB, onde permaneceu por 14 anos.

Candidatou-se pela primeira vez a deputado federal em 2006, mas assumiu a cadeira apenas como suplente em 2009. No ano seguinte, foi eleito para seu primeiro mandato completo, sendo reeleito nas legislaturas seguintes — somando mais de uma década de atuação parlamentar.

Desde 2015 filiado ao PSOL, Braga se consolidou como um dos nomes mais expressivos da oposição à direita e a pautas econômicas de caráter liberal no Congresso. O deputado costuma protagonizar embates em comissões e sessões plenárias e ficou conhecido por interpelações diretas a ministros e autoridades convidadas para audiências públicas.

Internamente no PSOL, Glauber integra o grupo que adota postura mais rígida nas relações com partidos de centro. Em 2021, chegou a lançar pré-candidatura à Presidência da República, retirando o nome após negociações internas que definiram apoio à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que diz o processo de cassação

O processo por quebra de decoro segue para votação em plenário. Caso seja aprovado, Braga pode perder o mandato. Já a defesa do deputado afirma que a ação contra o militante ocorreu após provocações e que o pedido tem caráter político.

Até a votação, o parlamentar segue exercendo seu mandato normalmente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

glauber braga

hugo motta

câmara dos deputados
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

Política

Regularização fundiária volta ao centro do debate no Senado

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pautou o tema, e senador Beto Faro (PT/PA) cobrou urgência com foco no Pará

09.12.25 21h59

Associações criticam proibição de acesso da imprensa ao plenário da Câmara

09.12.25 21h57

POLÍTICA

Lula cobra do Congresso votação da PEC da Segurança; relatório deve ser lido nesta quarta

Segundo Lula, é preciso definir com precisão onde a União deve atuar no enfrentamento ao crime organizado

09.12.25 21h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

EDUCAÇÃO

CCJ do Senado aprova acúmulo de cargo de professor com outra função

Texto relatado pelo senador paraense Zequinha Marinho segue para o Plenário; medida visa melhorar a renda e suprir déficit de docentes

03.12.25 19h27

POLÍTICA

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

05.12.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda