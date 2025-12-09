Guimarães sobre retirada de Glauber: Inaceitável; se depender de nós, não vota mais nada hoje

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), repudiou a retirada à força do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) da cadeira da Presidência da Câmara na tarde desta terça-feira, 09. Braga foi retirado pela Polícia Legislativa sob grande tumulto.

O ato dele é contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias.

"Isso é inaceitável. Hugo Motta tem que tomar providência. Se depender de nós, não vota mais nada hoje aqui", disse Guimarães.