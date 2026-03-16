Carlos Bolsonaro atualiza o estado de saúde do pai: 'muito delicado"

Nesta segunda-feira (16), Carlos Bolsonaro atualizou o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após visitá-lo no hospital em Brasília.

O ex-vereador diz que Bolsonaro foi transferido de unidade de terapia intensiva (UTI) a uma unidade semi-intensiva, mas que “a pneumonia bacteriana persiste, mantendo sua respiração muito debilitada”.



Carlos publicou uma foto do pai no hospital, sem camisa, sendo atendido por uma profissional de saúde, mas sem especificar a data. “Seu estado continua muito delicado e está sendo monitorado constantemente para evitar qualquer nova piora no quadro", disse ele.

"Consegui conversar um pouco com ele, mas a dificuldade para falar ainda é grande, assim como os soluços que permanecem. Todo o processo de observação segue sensível e necessário”, escreveu Carlos na página dele no Instagram.



O filho de Jair Bolsonaro ainda agradece o carinho de apoiadores e as “boas energias e orações enviadas por todos”.

Jair Bolsonaro foi internado na última sexta-feira (13/3) no hospital DF Star, em Brasília, diagnosticado com broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões.



Mais cedo nesta segunda, boletim médico afirmou que Bolsonaro apresentou “recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios”.