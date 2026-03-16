Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente do PT diz que partido 'tem que ser' antissistema e pede mobilização para 2026

Estadão Conteúdo

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, afirmou nesta segunda-feira, 16, que o partido "tem que ser" antissistema e convocou a militância a não recuar nas ruas nem nas redes sociais. A declaração foi feita em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"O PT é o partido da mudança e nós vamos continuar lutando. E o PT tem que ser o partido antissistema e o partido da mudança. Nós somos o partido da mudança. Nós temos que representar mudança. E a gente não pode ficar acuado nem na rua e nem nas redes. O PT é o partido da mudança e nós vamos continuar lutando para que a gente transforme o Brasil", disse Edinho Silva na gravação.

Não é a primeira vez que o dirigente usa o termo. Em 5 de fevereiro, nos 46 anos do partido, Edinho Silva já havia defendido que o PT se apresentasse como antissistema nas eleições de 2026, argumentando que a população está decepcionada com a democracia representativa.

As declarações coincidem com o início da mobilização eleitoral da legenda. O Estadão/Broadcast apurou que Haddad deve lançar sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes durante a 17ª Caravana Federativa, prevista para os dias 19 e 20 na capital paulista, com a presença do presidente Lula e de ministros do governo. O anúncio deve ocorrer no dia 19, data em que Lula tem participação confirmada no evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

PT

Edinho Silva

militância
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Presidente do PT diz que partido 'tem que ser' antissistema e pede mobilização para 2026

16.03.26 22h08

decisão

Mendonça bloqueia acesso de parlamentares da CPI do INSS a conteúdo do celular de Vorcaro

De acordo com o magistrado, o material contém "aspectos da vida privada de investigados"

16.03.26 21h32

CANDIDATURA

Deputado do Podemos entra na disputa por vaga no TCU, que já tem cinco candidatos

Na candidatura, defende que o TCU deve atuar com rigor técnico e previsibilidade

16.03.26 20h33

confissão

Lulinha admite ao STF que teve viagem bancada pelo Careca do INSS: 'Relação esporádica'

A petição foi apresentada depois das notícias da quebra do sigilo bancário do empresário

16.03.26 20h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

NOVAMENTE INVESTIGADO

STF autoriza retomada de investigações envolvendo prefeito de Ananindeua

Ministro do Supremo Tribunal Federal entende que investigações são anteriores à criação da força-tarefa questionada e autoriza retomada das apurações

13.03.26 18h01

POLÍTICA

Gleisi e Boulos divulgam vídeo que associa Flávio Bolsonaro a organizações criminosas do Rio

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que chama de "submundo do crime do Rio de Janeiro"

13.03.26 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda