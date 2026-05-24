Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Paraense interceptada por forças israelenses em missão humanitária retorna ao Brasil

Publicação nas redes sociais mostrou ativistas sendo recebidos com abraços e homenagens

O Liberal
fonte

Beatriz Moreira integrava missão humanitária rumo a Gaza quando embarcações foram interceptadas por forças israelenses em águas internacionais (Instagram/ atingidosporbarragens)

A ativista paraense Beatriz Moreira de Oliveira, integrante da missão humanitária da Flotilha Global Sumud, foi liberada e já está em solo brasileiro. A informação foi divulgada neste domingo (24) pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) por meio das redes sociais.

VEJA MAIS

image Paraense está entre ativistas de nova flotilha interceptada por Israel
Natural de Belém, ativista Beatriz Moreira integrava missão humanitária rumo a Gaza quando embarcações foram interceptadas por forças israelenses em águas internacionais

image Conflito entre Israel e Irã pressiona o petróleo e deve encarecer combustíveis no Pará; veja cenário
Alta do barril e dólar em valorização formam cenário preocupante; efeitos já começam a ser sentidos nos postos e tendem a se espalhar por toda a economia paraense nas próximas semanas caso guerra continue.

Natural de Belém, Beatriz fazia parte do grupo de brasileiros interceptados durante uma missão internacional de ajuda humanitária com destino à Faixa de Gaza.

Na publicação, o movimento compartilhou imagens da chegada da delegação do Brasil ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde os ativistas foram recebidos por integrantes de organizações sociais e movimentos populares.

Até o momento, não há informações sobre o retorno da ativista para Belém.

Delegação brasileira participou de missão humanitária

Além da paraense, também desembarcaram no Brasil Ariadne Teles, coordenadora da Global Sumud Brasil; Thainara Rogério; e o médico pediatra Cássio Guedes Pelegrini Júnior. Os quatro integravam a Flotilha Global Sumud, missão internacional formada por ativistas, médicos e defensores de direitos humanos de diferentes países.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Movimento dos Atingidos por Barragens comentou o período vivido pela delegação durante a ação humanitária. “Foram quase 40 dias, de navegação até a interceptação ilegal e sequestro pelo regime israelense. [...] A solidariedade e o internacionalismo são princípios integrantes da nossa luta pela transformação e somente a partir deles é possível construir a paz e as saídas para nossos dilemas”, afirmou o movimento.

Missão levava ajuda humanitária para Gaza

Os brasileiros participavam de uma ação para levar alimentos, medicamentos e outros insumos humanitários à população da Faixa de Gaza. Segundo os organizadores, no dia 18 de maio as embarcações civis da missão teriam sido cercadas por forças israelenses em águas internacionais do Mediterrâneo, próximas à ilha de Chipre, enquanto tentavam romper o bloqueio imposto por Israel ao território palestino.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paraense na flotilla

israel

Política
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Paraense interceptada por forças israelenses em missão humanitária retorna ao Brasil

Publicação nas redes sociais mostrou ativistas sendo recebidos com abraços e homenagens

24.05.26 23h22

decisão

Dino nega pedido de soltura de Deolane Bezerra

Decisão do ministro diz que prisão de advogada é legal

24.05.26 17h23

MANIFESTAÇÃO

Fim da escala 6x1: ato mobiliza trabalhadores na Praça da República, em Belém

Mobilização nacional cobrou a votação da proposta sem redução salarial no Congresso

24.05.26 12h08

PROJETO DA CÂMARA

Deputados federais do Pará defendem redução da Flona do Jamanxim aprovada pela Câmara

Projeto aprovado integra pacote ruralista, reduz área de proteção ambiental no sudoeste do Pará e divide debate entre preservação e regularização fundiária

24.05.26 7h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

ANÁLISE

Igor Normando se filia ao PSDB; partido está fragilizado e sem protagonismo

Prefeito de Belém formaliza entrada na legenda nesta quarta-feira (20), em Brasília, como único gestor de capital no país

20.05.26 16h02

Denúncia

Vereador denuncia superfaturamento de 440% em medicamentos pela Sesma e pede CPI na Câmara de Belém

Apuração do parlamentar encontrou valores fora do comum em períodos curtos

20.05.26 16h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda