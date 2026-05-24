Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Fim da escala 6x1: ato mobiliza trabalhadores na Praça da República, em Belém

Mobilização nacional cobrou a votação da proposta sem redução salarial no Congresso

Gabriel da Mota
fonte

Ato pelo fim da escala 6x1 mobiliza trabalhadores na Praça da República, em Belém, neste domingo (24) (Igor Mota)

Movimentos sociais, centrais sindicais e trabalhadores realizaram um ato pelo fim da escala 6x1 neste domingo (24), na praça da República, em Belém. A mobilização de caráter nacional reuniu categorias que defendem a extinção do regime de seis dias de trabalho por um de descanso, sob a justificativa de que a jornada atual é sacrificante e inviabiliza o bem-estar familiar. O objetivo do movimento é pressionar o Congresso Nacional para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) seja votada sem que haja redução nos salários.

O representante das centrais sindicais do Pará e diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e Mobiliário de Belém (STICMB), Joca Farias, destacou o desgaste enfrentado pelos operários nos canteiros de obras. Ele explicou que a escala prejudica diretamente quem reside em áreas distantes da capital.

"A nossa linha de reivindicações é a votação e o fim da escala. Os companheiros e companheiras que estão dentro do canteiro de obras vivem uma vida sacrificante. Quem mora em Mosqueiro ou Outeiro não tem vida social. O fim da escala 6x1 vai agregar bem-estar à família do trabalhador. Sabemos que é uma escala sacrificante, uma escravidão moderna que a categoria vive. Com o apoio da massa nas ruas, conseguiremos o fim da escala 6x1 sem redução de salário", afirmou.  

image Joca Farias, representante das centrais sindicais do Pará (Igor Mota / O Liberal)

Mães atípicas relatam perdas no desenvolvimento dos filhos

As dificuldades impostas pela jornada de trabalho também afetam as famílias de pessoas neurodivergentes. A coordenadora do Mães Atípicas da Pratinha, Rafaela Gurjão, de 40 anos, relembrou sua trajetória em regimes laborais nos quais trabalhava dois domingos para obter apenas um dia de folga. De acordo com ela, a falta de acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) força muitas mães a buscarem empregos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  

"Eu perdi muitas terapias do meu filho, que hoje tem 19 anos, por fazer parte desse tipo de escala. A mãe atípica que não tem rede de apoio sofre. É necessária e urgente a extinção da escala 6x1 para participarmos mais da vida dos nossos filhos. Queremos qualidade de vida. Não há noção da realidade que é ver os filhos crescerem longe com uma necessidade especial", declarou.  

image Rafaela Gurjão, coordenadora do Mães Atípicas da Pratinha (Igor Mota / O Liberal)

Movimento estudantil critica precarização e cobra o parlamento

O segmento universitário também aderiu ao protesto em Belém. O conselheiro universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA) e representante estudantil, Cauê Oliveira, de 20 anos, explicou que os estudantes se opõem ao regime por precisarem dividir o tempo entre as obrigações acadêmicas e o emprego.  

"Os estudantes se mostram contra a escala, pois muitos trabalham e precisam dividir o tempo entre o emprego e a universidade. Precisamos de tempo para escrever artigos, fazer pesquisas e cumprir carga horária de extensão. Com os cortes orçamentários na educação, os auxílios permanência são burocráticos e escassos, o que nos empurra para trabalhos precarizados na escala 6x1 ou até na escala 7x0", detalhou o universitário.  

Cauê manifestou indignação com a atuação política em Brasília, criticando as negociações que tentam alterar o projeto original da PEC. "Vimos um ataque frontal, uma coalizão da extrema-direita com a direita tradicional e o centrão para destruir a PEC da escala 6x1, tentando aprovar uma jornada de 52 horas semanais, o que é um absurdo", criticou o conselheiro, que citou o papel de parlamentares como Érika Hilton e do vereador carioca Rick Azevedo na repercussão nacional do tema.  

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

MANIFESTAÇÃO

Fim da escala 6x1: ato mobiliza trabalhadores na Praça da República, em Belém

Mobilização nacional cobrou a votação da proposta sem redução salarial no Congresso

24.05.26 12h08

PROJETO DA CÂMARA

Deputados federais do Pará defendem redução da Flona do Jamanxim aprovada pela Câmara

Projeto aprovado integra pacote ruralista, reduz área de proteção ambiental no sudoeste do Pará e divide debate entre preservação e regularização fundiária

24.05.26 7h30

PRESIDENTE DO BRASIL

Lula diz a governador interino para prender 'ladrões' e 'milicianos' que comandaram o Rio

As declarações foram feitas na inauguração da nova sede do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, na cidade do Rio

23.05.26 19h41

ENTREVISTA

‘É uma pirataria, para não dizer que é furto’, diz presidente da ANJ sobre uso de jornalismo por IA

Presidente-executivo da ANJ avalia como “histórica” decisão do Cade de aprofundar investigação sobre uso de notícias por plataformas digitais sem remuneração aos veículos de imprensa

23.05.26 17h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

ANÁLISE

Igor Normando se filia ao PSDB; partido está fragilizado e sem protagonismo

Prefeito de Belém formaliza entrada na legenda nesta quarta-feira (20), em Brasília, como único gestor de capital no país

20.05.26 16h02

Denúncia

Vereador denuncia superfaturamento de 440% em medicamentos pela Sesma e pede CPI na Câmara de Belém

Apuração do parlamentar encontrou valores fora do comum em períodos curtos

20.05.26 16h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda