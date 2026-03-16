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Política

Em reunião aberta com empresários na ACP, Helder Barbalho faz balanço da gestão estadual

Governador apresentou números e dados e saudou a liderança da vice-governadora, Hana Ghassan, que assumirá o Executivo no próximo dia 1º de abril

Valéria Nascimento
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Governador Helder Barbalho foi recepcionado por lideranças empresariais e políticas e secretários estaduais no Salão Nobre da ACP (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Convidado de honra da Associação Comercial do Pará (ACP), para a reunião aberta do Conselho Diretor da entidade, na noite desta segunda-feira (16), em Belém, o governador Helder Barbalho apresentou um balanço de sua gestão, a 16 dias de se desincompatibilizar do governo estadual, no próximo dia 31 de março, para concorrer ao Senado nas Eleições Gerais de 2026. A vice-governadora, Hana Ghassan, também participou do encontro.

Lideranças empresariais e políticas e secretários estaduais, lotaram o Salão Nobre da ACP, recepcionados pela presidente da ACP, Elizabeth Grunvald, que também se despediu dos convidados, anunciando o novo presidente da casa, o empresário Isan Anijar, sócio-diretor do Grupo Marmobraz, que vai assumir a presidência da entidade comercial no dia 6 de abril.

image Em Belém, encontro na sede da Associação Comercial do Pará (ACP) mobilizou lideranças de segmentos econômicos como Comércio, Indústria e Serviços (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Elisabete Grunvald explicou que o Conselho Diretor se reúne sempre às segundas-feiras, em encontros restritos à diretoria, entretanto, sistematicamente, o órgão colegiado faz reuniões abertas quando tem convidados especiais, e, nesta segunda-feira, o convidado foi o governador do Estado, que vai deixar a administração estadual no dia 31 deste mês de março, para concorrer ao Senado pelo Pará.

“A ideia é ouvir um pouco o balanço desse período de sete anos, exatamente. A vice- governadora, Hana Ghassan assumirá o governo no começo do mês de abril, portanto esse momento é importante, é uma agenda de desenvolvimento econômico do estado. Nós temos desafios importantes de infraestrutura e de logística, e estamos trabalhando muito em parceria com o governo do estado”, afirmou Grunvald.

O futuro presidente da ACP, Isan Anijar, ressaltou que a Gestão Helder Barbalho esteve próxima do setor produtivo estadual, e que a atuação colaborativa é vital na união das forças produtivas para estreitar as parcerias. “O governador e a vice-governador sempre estiveram, ao longo dos últimos anos, muito perto do setor produtivo. E é fundamental que a gente consiga entender isso e trabalhar cada vez mais essa parceria porque os nossos interesses se convergem no final, em razão do desenvolvimento econômico e social que se reflete em todos os campos”, disse Anijar.

Helder Barbalho apresentou dados e números dos investimentos do governo estadual nos últimos sete anos e dois meses. Ele ressaltou avanços nos campos da educação, com a entrega de 200 novas escolas novas ou reconstruídas; também, nas áreas da segurança pública, com a queda do índice de criminalidade, e no campo da infraestrutura, ao destacar três mil quilômetros de estradas pavimentadas, 44 novos hospitais, por exemplo.

"São investimentos diversos que permitiram a maior taxa de crescimento do Pará, e o menor nível de desemprego. Hoje, nós temos um saldo positivo na balança de empregos com carteira assinada de 35 mil empregos de saldo positivo, considerando contratos e distratos”, disse Helder.

Ele acrescentou: “Temos também o maior nível de investimentos da Amazônia. Somos o 4º Estado do Brasil com a maior taxa e maior número absoluto de investimentos, o que faz com que esse estado possa estar num processo acelerado. Isso aponta um novo tempo, que esse novo tempo possa prosseguir em 2026. E sob a liderança da governadora Hana, nós possamos viver um futuro de cada vez mais prosperidade para o Pará e para os paraenses”.

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