Alepa celebra 207 anos da Associação Comercial do Pará com sessão solene

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realizou uma sessão solene, nesta quinta-feira (30), para celebrar os 207 anos de fundação da Associação Comercial do Pará (ACP), considerada a segunda entidade empresarial mais antiga do Brasil. A cerimônia ocorreu no auditório João Batista e foi presidida pelo deputado Fábio Freitas (União Brasil).

Na abertura, o parlamentar destacou o papel histórico da instituição no desenvolvimento econômico do estado. “É com grande honra que presidi esta sessão solene para prestar uma justa e merecida homenagem aos 207 anos da ACP — uma instituição que se confunde com a própria história do desenvolvimento econômico do nosso Estado. São mais de dois séculos de contribuição direta ao crescimento do Pará, fortalecendo o comércio, apoiando o empreendedorismo e sendo uma voz ativa na defesa do setor produtivo”, afirmou.

O presidente da entidade, Isan Anijar, agradeceu a homenagem e ressaltou iniciativas recentes voltadas ao empresariado paraense. “É uma história de facilitação de todo o processo de trabalho do empresário e de toda cadeia empresarial do estado. Em 25 dias pudemos desenvolver várias ações, como uma parceria inédita com a Jucepa, a loja ACP e, em breve, teremos o museu para contarmos a história da instituição”, disse.

A presidente do Conselho da Mulher Empresária, Poliana Bentes, enfatizou a presença feminina no ambiente de negócios e dentro da própria associação. “Ao longo desses dois séculos vemos que a ACP tem sido protagonista em prol do desenvolvimento econômico do Pará. Exalto a forte presença feminina na instituição. No Brasil, somos pouco mais de 40% das mulheres que conseguem empreender. No Pará, mais de 100 mil empresas contam com mulheres na liderança ou na posição de sócias”, destacou.

Já o presidente do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), Alírio Gonçalves, apresentou o papel do grupo na formação de novos empreendedores. “Desde 1988 contamos com um dos conselhos de jovens empresários mais atuantes e antigos do Brasil. Nosso objetivo é oferecer capacitação, representatividade e aconselhamento aos jovens que iniciam cedo no mundo dos negócios”, explicou.

Homenagens e reconhecimento

Ao final da sessão, foram entregues certificados a membros da ACP, além de representantes de instituições públicas e privadas, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade paraense.

História e legado

Fundada em 1819, inicialmente como Praça do Commercio do Pará, a ACP teve papel relevante em momentos estratégicos da economia regional e nacional. A instituição participou, em parceria com o governo estadual, da criação do Banco do Estado do Pará (Banpará), em 1961, e também colaborou com o Governo Federal na criação do Banco da Amazônia, então chamado Banco de Crédito da Borracha.

Ao longo de mais de dois séculos, a entidade também esteve presente em debates importantes, como na elaboração da Constituição de 1988, ao lado da bancada parlamentar paraense, consolidando sua atuação na defesa do empreendedorismo e no fortalecimento do ambiente de negócios no estado.