Ex-presidente Bolsonaro retorna ao hospital para nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de prisão em casa por tentativa de golpe de Estado, foi internado novamente em um hospital em Brasília nesta sexta-feira (1º) para se submeter a uma cirurgia no ombro, informou seu médico à AFP.

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O ortopedista Alexandre Firmino afirmou que Bolsonaro, de 71 anos, foi submetido a "exames clínicos e cardiológicos" prévios a esta intervenção cirúrgica, que tem duração estimada em cerca de três horas.

"Jair acabou de ir para o centro cirúrgico", anunciou no Instagram Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente de extrema direita (2019-2022).

Essa internação hospitalar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após um pedido dos advogados do ex-mandatário para que ele fosse operado devido a "dores recorrentes" no ombro direito.

A operação consiste em reparar um conjunto de tendões do ombro.

Bolsonaro já havia sido internado por duas semanas em março para tratar uma broncopneumonia, depois de passar mal na prisão, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Ao receber alta, pôde voltar para casa, nesta mesma capital, depois que Moraes o autorizou a cumprir sua pena em prisão domiciliar de forma temporária, por razões "humanitárias".

Bolsonaro foi operado em várias ocasiões nos últimos anos devido às sequelas de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018.

Em setembro, ele foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, que o declarou culpado de conspirar para se manter no poder apesar de sua derrota eleitoral para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

Na quinta-feira, o Congresso abriu caminho para uma redução da duração de sua pena de prisão, ao derrubar um veto de Lula a uma lei que prevê encurtar o prazo para a revisão de sua condenação.