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Vidente faz previsão sobre saúde de Bolsonaro: 'Pode não chegar até o final desse mês'

Declaração sobre estado de saúde do ex-presidente repercutiu nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Vidente faz previsão sobre saúde de Bolsonaro e repercute nas redes sociais. (Foto: Reprodução/redes sociais)

Uma previsão feita pelo vidente Carlinhos, conhecido nas redes sociais como Carlinhos Vidente, ganhou repercussão ao mencionar o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração circulou na internet e gerou reações entre usuários.

Com mais de 127 mil seguidores, o médium afirmou que a situação de Bolsonaro seria delicada. “Infelizmente Bolsonaro pode não chegar até o final desse mês, pelos problemas que está acontecendo. A situação dele é muito precária em termos de saúde”, disse.

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A fala também incluiu menção a possíveis impactos políticos. “Eu acredito até que Alexandre de Moraes vai ter sérios problemas, caso Bolsonaro, infelizmente, Deus leve embora…”, declarou.

Vale ressaltar que as declarações feitas por videntes não possuem comprovação científica e não representam fatos confirmados. O caso ganhou visibilidade apenas pelo alcance nas redes sociais e pelo contexto político envolvendo o ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após enfrentar problemas de saúde. Ele foi internado anteriormente com broncopneumonia bacteriana bilateral e, após receber alta, passou a cumprir medida humanitária por 90 dias para recuperação.

Segundo relatório médico apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o quadro clínico tem apresentado melhora. As crises de soluço, por exemplo, passaram a ocorrer com menor frequência, em média uma vez por semana. Ainda assim, o ex-presidente segue em acompanhamento, com relatos de dores persistentes no ombro direito.

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