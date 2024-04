Glauber Braga (Psol) expulsa com chutes integrante do MBL no Congresso Nacional

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) teve um confronto físico com o deputado Kim Kataguiri (União-SP) na Câmara dos Deputados, trocando empurrões. Durante a confusão, Braga também expulsou com empurrões e um chute um membro do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara, já que Kim é um dos fundadores do movimento.

O incidente ocorreu no final do corredor das comissões da Câmara, uma área de grande movimentação de políticos e assessores.

Em uma gravação, Glauber chama Kim de "defensor do nazismo". Kim, por sua vez, pede para Glauber repetir a frase, aparentemente planejando usar a gravação em futuros processos legais. "Repete isso", insistiu Kim.

Logo após, Glauber contestou a presença de um membro do MBL, um ativista de direita chamado Gabriel Costenaro, o que provocou mais tensão.

"Cada vez que encontrar marginais do MBL tentando intimidar...", começou Glauber, antes de ser interrompido por Kim, que disse: "Mentiroso. Ninguém está te intimidando."

A situação piorou quando Kim levantou a mão, irritando Glauber, que insistiu para Kim abaixá-la - "Baixa a mãozinha, baixa a mãozinha", dizia Glauber -, e a discussão escalou para empurrões entre os dois deputados.