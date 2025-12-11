Câmara contraria STF e nega cassar mandato de Carla Zambelli

A Câmara dos Deputados negou a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli na madrugada desta quinta-feira (11). A decisão contrariou determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O STF havia determinado que a Mesa Diretora da Câmara declarasse a perda do mandato da parlamentar. Mais cedo, a CCJ já havia aprovado a cassação da deputada federal por 32 votos a 2.

Para aprovar a cassação do mandato de Zambelli, seriam necessários 257 votos. No entanto, foram registrados 227 votos a favor e 170 contrários à medida. O quórum para deliberação foi considerado baixo, com apenas 408 dos 513 parlamentares presentes.

Detalhes da Votação e Repercussão

A votação ocorreu em um plenário esvaziado, durante uma sessão virtual. Após o anúncio do resultado, a oposição chegou a cantar parabéns para o filho da parlamentar, que acompanhava a deliberação.

Logo após a votação, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), anunciou uma nova medida. Ele informou que entrará com um mandado de segurança no STF para questionar a decisão da Casa.

Críticas de Lindbergh Farias

Lindbergh Farias argumentou que a decisão judicial do STF deveria ter sido obedecida pela Câmara. "Não era para ter ido para o plenário", afirmou ele a jornalistas, criticando a condução do caso.

O líder do PT também ponderou que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), criou uma "confusão" ao não seguir a ordem judicial. Lindbergh considerou a condução do caso de Zambelli por Motta como "equivocada".

Finalizando sua declaração, Farias bradou: "É inconcebível que exista uma bancada de foragidos aqui no Parlamento".