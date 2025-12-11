Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Motta diz que vai definir com líderes votação do projeto antifacção na próxima semana

O texto-base foi aprovado por 64 votos a favor e nenhum contra, em uma união entre partidos da base do governo Lula e de oposição

Redação O Liberal com informações da AE

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que definirá a data da votação do PL Antifacção na próxima semana. A decisão ocorrerá em reunião com o Colégio de Líderes, após o projeto ter recebido modificações do Senado Federal.

Os deputados possuem a prerrogativa de aprovar ou rejeitar as alterações feitas pelos senadores no texto original.

Entre as modificações realizadas, destaca-se a retirada da tipificação do crime de "domínio social estruturado" e o retorno à proposta do governo federal de atualizar a Lei de Organizações Criminosas, em vez de criar uma legislação paralela.

Aprovação no Senado e novas análises

Na noite da última quarta-feira, 10, o Senado aprovou o projeto por 64 votos a favor e nenhum contra. O texto retornou para uma nova análise da Câmara dos Deputados devido às modificações realizadas pela Casa Alta.

A aprovação contou com a união de partidos da base do governo Lula e da oposição. Os senadores rejeitaram um destaque apresentado pelo Partido Liberal (PL) que buscava equiparar algumas ações de facções criminosas a crimes de terrorismo.

Origem e escopo do projeto

A proposta, de autoria do governo federal, foi inicialmente aprovada na Câmara sob protestos do Palácio do Planalto, após alterações na redação pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP). Governos apoiaram as mudanças efetuadas sob a relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) no Senado.

O projeto visa endurecer as penas para organizações criminosas, criar novas fontes de financiamento para o combate ao crime — incluindo até R$ 30 bilhões de apostas (bets) —, e fortalecer as ações contra a lavagem de dinheiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PL ANTIFACÇÃO

SENADO

VOTAÇÃO

APROVAÇÃO

Câmara

Motta
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal

13.12.25 20h22

Motta aguarda assessoria jurídica da Câmara para definir posse de suplente de Zambelli

13.12.25 18h27

ATO

Caetano, Gil e outros artistas fazem novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

O ato será realizado neste domingo (14) em Copacabana

13.12.25 17h02

PROSPERIDADE

Fair Play financeiro deve redefinir dívidas e investimentos no futebol brasileiro, diz Gluck Paul

Em entrevista, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou sobre os avanços nas categorias de base, a reestruturação da arbitragem e do futebol feminino, e o desafio de consolidar um modelo sustentável para os clubes

13.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MINISTRO DO TURISMO

Em live, Celso Sabino diz que expulsão foi injusta e mantém candidatura ao Senado

Ministro do Turismo afirmou ter "ficha limpa" e criticou intervenção no diretório do União Brasil no Pará; ele reiterou apoio ao projeto de Lula para 2026

08.12.25 17h16

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda