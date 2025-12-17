Flávio Bolsonaro diz que pesquisas mostram rápido crescimento e que candidatura é irreversível

Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 16, que pesquisas eleitorais indicam um "crescimento rápido" de sua campanha. O senador destacou a tendência de alta ao ser questionado sobre o recente levantamento da Quaest, divulgado na última terça-feira, 15.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro salientou que o importante em pesquisas quantitativas não é apenas o número atual, mas a tendência. "Faltam dez meses para a eleição e muita coisa ainda vai acontecer até lá", completou Flávio.

Ele reforçou que os levantamentos mostram um "crescimento rápido", o que "bate com o que tenho percebido nas redes sociais" e em programas que participa.

Cenário da pesquisa Quaest para 2026

O estudo da Genial/Quaest revela que Flávio Bolsonaro lidera entre os pré-candidatos de direita no primeiro turno das eleições de 2026. No entanto, o senador aparece atrás do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No segundo turno, Flávio registra uma desvantagem de 10 pontos porcentuais em relação a Lula. Essa diferença é a mesma observada para os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Jr. (PSD-PR) diante do petista.

O desempenho de Tarcísio contra Lula teve uma piora. Em novembro, o presidente tinha cinco pontos de vantagem sobre o governador, e essa diferença dobrou em apenas um mês.

Candidatura "irreversível" e o "preço" de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro avaliou que parte do eleitorado o percebe como uma versão "mais equilibrada" e centrada de seu pai. Ele afirmou que essa percepção corresponde ao seu perfil pessoal.

O senador ressaltou que sempre houve, inclusive entre bolsonaristas, a demanda por uma postura mais moderada e menos conflitiva. Ele defende que o governo de Bolsonaro teve um desempenho positivo.

Flávio também declarou que sua candidatura é "irreversível". A menção inicial de que a campanha teria um "preço" foi deliberada para "causar impacto". Ele explicou que a repercussão gerou especulações e interpretações negativas.

O senador reiterou que o suposto "preço" é a liberdade de seu pai, atualmente preso na Polícia Federal (PF). Além disso, inclui a possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições de 2026.