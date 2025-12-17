Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro diz que pesquisas mostram rápido crescimento e que candidatura é irreversível

Segundo o levantamento da Genial/Quaest, Flávio tem vantagem eleitoral sobre todos os outros presidenciáveis de direita

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Senador Flávio Bolsonaro (Lula Marques/Agência Brasil)

Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 16, que pesquisas eleitorais indicam um "crescimento rápido" de sua campanha. O senador destacou a tendência de alta ao ser questionado sobre o recente levantamento da Quaest, divulgado na última terça-feira, 15.

O filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro salientou que o importante em pesquisas quantitativas não é apenas o número atual, mas a tendência. "Faltam dez meses para a eleição e muita coisa ainda vai acontecer até lá", completou Flávio.

Ele reforçou que os levantamentos mostram um "crescimento rápido", o que "bate com o que tenho percebido nas redes sociais" e em programas que participa.

Cenário da pesquisa Quaest para 2026

O estudo da Genial/Quaest revela que Flávio Bolsonaro lidera entre os pré-candidatos de direita no primeiro turno das eleições de 2026. No entanto, o senador aparece atrás do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No segundo turno, Flávio registra uma desvantagem de 10 pontos porcentuais em relação a Lula. Essa diferença é a mesma observada para os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Jr. (PSD-PR) diante do petista.

O desempenho de Tarcísio contra Lula teve uma piora. Em novembro, o presidente tinha cinco pontos de vantagem sobre o governador, e essa diferença dobrou em apenas um mês.

Candidatura "irreversível" e o "preço" de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro avaliou que parte do eleitorado o percebe como uma versão "mais equilibrada" e centrada de seu pai. Ele afirmou que essa percepção corresponde ao seu perfil pessoal.

O senador ressaltou que sempre houve, inclusive entre bolsonaristas, a demanda por uma postura mais moderada e menos conflitiva. Ele defende que o governo de Bolsonaro teve um desempenho positivo.

Flávio também declarou que sua candidatura é "irreversível". A menção inicial de que a campanha teria um "preço" foi deliberada para "causar impacto". Ele explicou que a repercussão gerou especulações e interpretações negativas.

O senador reiterou que o suposto "preço" é a liberdade de seu pai, atualmente preso na Polícia Federal (PF). Além disso, inclui a possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

Flávio Bolsonaro

Quaest

pesquisa
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

ARTICULAÇÃO

Senado aprova PL da Dosimetria, que reduz penas do 8 de Janeiro e beneficia Bolsonaro

A medida é considerada inconstitucional pelo STF, mesmo assim avançou no Congresso

17.12.25 21h29

Economia

CNI quer tomar parte do processo sobre Margem Equatorial

Confederação Nacional da Indústria (CNI) protocolou pedido na Justiça Federal do Pará para participar de ação civil pública

17.12.25 21h27

JUSTIÇA

STF tem maioria para derrubar lei que validou marco temporal

Os defensores do marco temporal querem que povos originários só possam reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

17.12.25 20h29

Política

Celso Sabino anuncia saída do governo e retomada do mandato na Câmara

Paraense disse que mantém apoio ao presidente Lula e vai se preparar para a pré-campanha para o Senado pelo Pará

17.12.25 19h40

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

MANIFESTAÇÃO

Fafá de Belém canta com Caetano Veloso em ato contra anistia em Copacabana

Paraense foi apresentada como 'musa das Diretas Já' e discursou sobre a força do povo antes de cantar 'Vermelho' e 'Emoriô' neste domingo (14)

14.12.25 18h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda