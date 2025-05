Brasileiro pede reconhecimento do Guinness como 'maior corno do mundo'

Um pedido inusitado foi enviado ao Guinness World Records por um brasileiro, em uma tentativa de recorde mundial. Vagner Macedo, natural de São Paulo, busca reconhecimento oficial como o “maior corno do mundo”, título que, segundo ele, reflete seu relacionamento aberto com a influenciadora digital Bella Mantovani, sua parceira há 19 anos.

O casal vive uma relação no modelo cuckold, um fetiche sexual baseado na excitação ao ver o parceiro ou parceira se relacionando com outras pessoas. Segundo Vagner, mais de 100 experiências extraconjugais consensuais já foram vividas pelo casal, sempre com consentimento mútuo e, muitas vezes, registradas em vídeos para fins comerciais.

"Nosso relacionamento é baseado em diálogo e liberdade. Nada acontece sem consenso e sem desejo dos dois. A gente se diverte, experimenta, se provoca e se escolhe todos os dias. Tem amor, tem safadeza, tem amizade, tem respeito e tem limites — só que definidos por nós, não pela sociedade", explicou Vagner, em entrevista ao Metrópoles.

A iniciativa de entrar para o Guinness surgiu durante a gravação de um dos conteúdos do casal. Segundo eles, a ideia começou como uma brincadeira, mas logo perceberam que talvez ninguém no mundo tenha vivido uma experiência tão constante, consensual e documentada nesse estilo de relacionamento.

“A gente percebeu: ninguém está fazendo isso com esse nível de entrega, constância e impacto”, disseram.

Apesar do entusiasmo, o Guinness World Records ainda não reconhece oficialmente a categoria pretendida. Segundo o regulamento da instituição, para que um recorde seja validado, ele precisa ser mensurável, verificável e passível de ser superado, ou seja, deve haver critérios objetivos para comprovação.